Maduro pidió a Colombia y a "pueblos de Suramérica" sacar a OTAN de la región

"Vamos a sacar a la OTAN de aquí, llamo al pueblo colombiano y a los pueblos de Suramérica y Venezuela a luchar contra la OTAN, no a la OTAN para Suramérica, ya basta, sus guerras bien lejos de aquí", dijo Maduro durante su programa de radio "La hora de la salsa" desde el palacio presidencial de Miraflores.



"No a la OTAN en Suramérica, no a la guerra en Suramérica, Suramérica territorio libre de alianzas militares de armas nucleares y de guerra", sostuvo.



La Cancillería de Venezuela difundió un comunicado en el que se expresa preocupación y rechazo por el inicio de conversaciones entre el Gobierno de Colombia y la OTAN para poner en marcha un programa de cooperación militar en materia de intercambio de información.



En el comunicado, el Gobierno de Maduro asegura que este anuncio del jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, "quebranta" su "palabra empeñada" en el año 2010, cuando, según Caracas, el mandatario se comprometió a no concretar una alianza militar con la OTAN.



"El Gobierno venezolano se opone firmemente ante el intento de introducir factores externos con capacidad nuclear en nuestra región, cuyas actuaciones pasadas y recientes reivindican la política de la guerra", señala el texto donde se insta a Colombia a "no generar elementos de desestabilización y guerra en Suramérica".



Venezuela sostiene que este camino "violenta" acuerdos bilaterales y regionales de los cuales Colombia forma parte y "desvirtúa" los principios del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), que prohíbe a sus Estados Miembros formar parte de alianzas militares.



Asimismo, se indica que Venezuela "hará valer todas las instancias diplomáticas y políticas a su alcance para impedir que organizaciones bélicas con pernicioso expediente de guerra y violencia en el mundo perturben la paz" de la región.



Por último, el Gobierno de Nicolás Maduro hizo votos para que Santos "atienda el llamado histórico de paz".