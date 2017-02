Ministro español advirtió que el diálogo en Venezuela no puede extenderse "sin límite"

07:40 AM El jefe del departamento de Asuntos Exteriores de España, Alfonso Dastis, dijo hoy que en su Gobierno están "muy preocupados" por el país caribeño

EFE

Madrid.- El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, dijo hoy que en su Gobierno están "muy preocupados" por Venezuela y advirtió de que no puede extenderse "sin límite" el diálogo entre el Ejecutivo de Nicolás Maduro y la oposición.



Dastis hizo estas afirmaciones en su intervención sobre política exterior de España incluida en el bloque internacional del congreso nacional del PP, que se celebra este fin de semana en Madrid.



El titular de Exteriores defendió el compromiso de la Unión Europea con Venezuela y señaló que mantiene contactos frecuentes con la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.



Aseguró que encuentra bastante receptividad en Mogherini para tratar de terminar "cuanto antes" con la "trágica situación económica y humanitaria" que vive el país sudamericano.



No obstante, el ministro español reconoció que "no es fácil", pero que, en cualquier caso, el Gobierno español está dispuesto a colaborar.