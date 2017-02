Ministros de Guatemala descartan un golpe de Estado, como dijo el presidente

EFE

Guatemala.- Los ministros de Gobernación (Interior) y de Defensa de Guatemala, Francisco Rivas y Williams Mansillas, respectivamente, descartaron hoy que exista cualquier posibilidad de un golpe de Estado, como afirmó el presidente del país, Jimmy Morales.



En una reunión con diputados opositores de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), celebrada este lunes en el Congreso, los ministros dijeron que, según los análisis, no existe ningún grupo que tenga la facultad para promover un rompimiento constitucional.



El encuentro, al que también asistieron el secretario privado de la Presidencia, Eduardo Castro, y el secretario general, Carlos Martínez, así como al titular de la Dirección de General de Inteligencia Civil, Héctor Escobedo, tenía como fin conocer las investigaciones después de las declaraciones realizadas por Morales.



El pasado 16 de febrero, durante un acto público celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura, Morales confirmó que le habían llegado varios rumores de golpe de Estado "bien fundamentados" y aseguró que no les tenía miedo.



"Me han generado hasta rumores de golpe de Estado, bien fundamentados, y me llaman, pero no me da temor, yo fui electo democráticamente", declaró el mandatario la pasada semana sin entrar en más detalles



Sus dos ministros indicaron hoy que había recibido llamadas de advertencia con este mensaje, aunque no ha determinado aún la procedencia.



Después de la reunión, el jefe del bloque UNE, Orlando Blanco, dijo que la alarma emitida por el presidente tenía otro fin: "Puede ser una cortina de humo, por las acusaciones (de corrupción) contra su hijo, o por un problema de salud", destacó el parlamentario sin dar más detalles.