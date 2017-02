Morales: "no queremos servidores públicos que estén chupándome las tetillas"

10:33 AM El presidente boliviano lamentó que algunos empleados del Estado entran a desempeñar sus labores "por ser amiguitos o amiguitas, pero sin ningún compromiso político"

EFE

La Paz.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó este miércoles a algunos funcionarios que no tienen compromiso político y no trabajan lo suficiente, y dijo que no quiere servidores públicos que le estén chupando "las tetillas".