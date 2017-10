Oposición negó avances en diálogo tras declaración de Maduro

En la actualidad estamos "lejos" de "arrancar un proceso de negociación que, nosotros reiteramos, es por responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro que no ha avanzado ni siquiera un centímetro. Avances es de un cero por ciento", dijo Florido en un mensaje difundo a la prensa.



Maduro dijo este miércoles en Rusia que "la mesa de diálogo" con la oposición de su Gobierno, iniciada en septiembre en República Dominicana, "va muy bien" y que están "a un 95 % de tener un primer acuerdo".



"Maduro habla que hay un 95 % de avances en el proceso de diálogo y negociación y quiero desmentirlo no ha habido ningún avance en el proceso exploratorio desde que dimos la declaración que no íbamos a ir a República Dominicana (sede de los encuentros) porque no estaban las condiciones dadas", afirmó Florido.



Según el opositor, Maduro hizo estas declaraciones para "generar desasosiego en la población" y "generar confusión como si hubiese un proceso oculto que se está dando", por lo que remarcó que "aún no se ha iniciado" un "proceso de negociación que sea serio", como pide la colación Mesa de la Unidad Democrática (MUD).



Asimismo, reiteró que se encuentran en la "fase exploratoria" del diálogo "que se detuvo en todo el tema de las condiciones previas sobre todo con lo que corresponde con las garantías en materia electoral y ya estamos viendo como eso ni siquiera está siendo reconocido".



Florido dijo esto en referencia a que el Poder Electoral aún no ha iniciado el proceso de modificación de boletas para las elecciones regionales del 15 de octubre, pues de ellas se deben retirar las fotografías de los candidatos que han renunciado tras las elecciones primarias de la MUD.



El proceso de diálogo político venezolano inició en medio de un ambiente electoral y tanto el chavismo como la oposición mantienen su norte en los próximos comicios.



La MUD ha dicho que espera respuestas del Gobierno de Nicolás Maduro para avanzar en las negociaciones, mientras el oficialismo asegura que hay encuentros "informales".