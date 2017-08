Parlasur "repudia" que Trump contemple una intervención militar en Venezuela

Montevideo.- El Parlamento del Mercosur (Parlasur) manifestó hoy, en su XLIX sesión plenaria, su repudio a las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, en las dijo que no descarta una intervención para solventar la crisis venezolana.



"El Parlasur declara y manifiesta su repudio a cualquier opción que infrinja la autodeterminación y soberanía del pueblo venezolano", destaca parte de la declaración emitida por la Mesa Directiva de este organismo en la ciudad de Montevideo.



Para este Parlamento "es inaceptable cualquier amenaza" a la soberanía de Venezuela o de cualquier país latinoamericano, por lo que destacan que "es repudiable" cualquier tentativa de intervención externa en asuntos internos de ese país, en especial con el uso de la fuerza.



"Cabe solamente al pueblo de Venezuela, por medio del diálogo y de forma pacífica, en el marco de su Constitución, encontrar la resolución de sus problemas", continúa el documento.



En ese sentido, el presidente del Parlasur, el brasileño Arlindo Chinaglia, dijo que esta decisión es una "defensa de los principios y valores" a la "autodeterminación de los pueblos" y al pueblo venezolano a "escoger los destinos" de su país.



"Rechazamos la declaración del presidente norteamericano, que a mi juicio, ha utilizado la terminología militar para presionar a Venezuela y no le cabe ese papel", remarcó.



A su vez, agregó que América del Sur "lucha por la paz" y que esta declaración no se limita solo al Parlasur.



"Naturalmente nosotros queremos colaborar para que haya una aproximación política posible entre aquellos que discuten posiciones políticas, elecciones y poder", aseveró el brasileño.