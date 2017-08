Pence dice en Chile que Venezuela está cerca de convertirse en una dictadura

Santiago de Chile.- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó hoy en Chile que Venezuela está cerca de convertirse en una dictadura y que su país "no permanecerá como observador".



"Estados Unidos usará toda su fuerza diplomática y económica hasta que se restaure la democracia en Venezuela. Trabajaremos con los países aliados en toda América Latina para llegar a una solución pacífica (para Venezuela)", dijo Pence, tras reunirse con la presidenta Michelle Bachelet.



En su visita a Chile, en el marco de su gira por Latinoamérica, Pence aseguró que la región percibe "la tiranía y la tragedia en Venezuela", donde la gente "sufre y muere", y reafirmó que el Gobierno de Donald Trump "siempre apoyará a los países libres".



"Agradecemos el liderazgo de Chile en condenar el régimen venezolano", sentenció el vicepresidente, además de aplaudir el mensaje enviado por los cancilleres de doce países de la región, quienes manifestaron en Lima su plena disposición para restablecer la democracia en Venezuela, a través de una salida "pacífica y negociada" a la crisis.



"Todos vivimos en el mismo vecindario. Luchamos cuando luchan los vecinos y seguiremos actuando juntos con el pueblo venezolano para apoyar la libertad", subrayó Pence, quien llamó a los países latinoamericanos a actuar "en conjunto".



Por su parte, Bachelet afirmó que Chile "hará todo lo posible para apoyar a los venezolanos en el camino pacífico" hacia la democracia.



Asimismo remarcó que el país suramericano no respaldará "golpes de Estado o intervenciones militares" en Venezuela, ni tampoco sanciones que no provengan del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.



Otro tema conversado durante la reunión bilateral entre los funcionarios fue la tenencia de armas nucleares en Corea del Norte y las amenazas de su líder, Kim Jong-un, a Estados Unidos.



Pence agradeció a Chile su condena generalizada al régimen norcoreano y los esfuerzos realizados por el país austral para "promover la paz en el resto del mund