Piden que oposición venezolana no haga uso político de los derechos humanos

07:45 AM Las víctimas de la violencia en las manifestaciones pidieron el fin de la violencia en su país y que la oposición no haga un uso político de los DDHH

EFE

Madrid.- Las víctimas de la violencia en las manifestaciones de Venezuela (guarimbas) pidieron hoy el fin de la violencia en su país, un proceso de diálogo y que la oposición no haga un uso político de los Derechos Humanos.



"Se escudan en los Derechos Humanos para cometer actos de violencia y generar un clima de terror y vandalismo en Venezuela", denunció hoy en una rueda de prensa en Madrid una portavoz del Comité de Víctimas de la Violencia y el Golpe de Estado Continuado en Venezuela, Desireé Cabrera.



La activista, víctima de las manifestaciones de 2014, hizo un llamamiento al diálogo después de que se haya recrudecido la violencia este año, con 39 fallecidos desde el mes de abril, a los que definió como civiles que coinciden con manifestaciones violentas.



La portavoz pidió a la oposición "que se desmarque de la violencia" y al gobierno "que dirima las diferencias políticas en una mesa de diálogo".



Pero además de un diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, demandan justicia para que no haya impunidad, "para que los responsables (de esa violencia) paguen", ya sean civiles o militares y fuerzas de seguridad.



Muy crítica con el líder opositor encarcelado Leopoldo López y con María Corina Machado, Cabrera los acusó de ser los responsables de la violencia que se desencadenó en las manifestaciones de 2014, cuando decían que "tenían que mantenerse en la calle", en vez de hacer un llamamiento a la seguridad.



Cabrera estuvo acompañada por otras dos víctimas: Zoraida Bravo, madre de un militar que murió en 2014 en una emboscada, quien hizo un "llamado internacional para que se convoque a nuestro país al diálogo, a la paz", y Germán Óscar Carrero, que perdió el antebrazo cuando le lanzaron un explosivo, quien afirmó que "anda por el mundo contando la verdad de lo que pasó en Venezuela".



"Venimos para pedir que no emitan un pronunciamiento a favor de las personas que han generado esta violencia. Venimos para que nos apoyen para conseguir la paz y el diálogo en nuestro país", concluyó Cabrera.



En España, la oposición venezolana ha denunciado con frecuencia la situación de los políticos presos en el país latinoamericano y han contado con el apoyo del presidente del Gobierno, el conservador Mariano Rajoy, y de otras personalidades, como el expresidente del Ejecutivo Felipe González, que forma parte del equipo de abogados de defiende a Leopoldo López.



Hoy mismo, el Congreso español, a propuesta del gubernamental PP (centroderecha), con el apoyo de socialistas y liberales, aprobó exigir el respeto a la democracia en Venezuela y la liberación de los presos políticos.