Presidente de Ecuador señala preocupación por "presos políticos" en Venezuela

Quito.- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ratificó hoy el apego de su país al principio de no injerencia en asuntos soberanos de otros Estados, pero declaró, por primera vez, su preocupación por la "cantidad de presos políticos" en Venezuela.



"Es conocida y preocupante la situación por la que atraviesa nuestra querida hermana República Bolivariana de Venezuela", afirmó Moreno en su mensaje de televisión de los lunes.



"Por encima de todo derecho, por encima de cualquier postura ideológica y política, la vida es sagrada e intocable; la muerte de seres humanos es un hecho que debemos lamentar y rechazar enérgicamente", agregó Moreno, en el poder desde mayo pasado.



"No deja de preocuparnos también la cantidad de presos políticos", afirmó Moreno tras señalar que, para él, "la democracia es aquella en la que los problemas se solucionan con el diálogo entre todos los actores".



En un balance publicado el pasado viernes, la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) contabilizó 676 "presos políticos" en el país y denunció la "ola de persecución" contra alcaldes no alineados con el chavismo.



El presidente de Ecuador también dijo hoy que "el mejor mecanismo" para resolver los problemas en un Estado "es la democracia directa", la misma que "para los mandatarios debería ser la última palabra".



"Expresamos nuestro respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la no injerencia", remarcó el mandatario ecuatoriano al expresar la profunda solidaridad de su país con el pueblo venezolano.



"Nuestro más hondo deseo de que pronto (Venezuela) alcance la paz y que no se derrame una sola gota más de sangre", subrayó Moreno en el mensaje.



Desde el pasado 1 de abril, Venezuela ha sido escenario de protestas a favor y en contra del Gobierno, con un balance de más de 120 muertos, aunque el nuevo fiscal general, Tarek William Saab, asegura que esa cifra contabilizada por su antecesora, Luisa Ortega, era muy alta al incluir a personas fallecidas en contextos distintos a las manifestaciones.



FPV ha denunciado, además, que la cifra de "presos políticos" aumentó en promedio seis veces desde que iniciaron las protestas contra el Gobierno.



El gobernante de EE.UU., Donald Trump, dijo el pasado viernes que su Administración no descartaba una "opción militar" ante la crisis en Venezuela, tras lo cual la Cancillería de Ecuador rechazó "cualquier amenaza sobre una posible intromisión militar".