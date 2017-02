Rajoy, González y Aznar piden liberación de Leopoldo López y respeto a DDHH

EFE

Madrid.- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió hoy "justicia, derechos humanos y libertad para los presos políticos venezolanos", al cumplirse tres años del encarcelamiento del líder opositor, Leopoldo López.

El jefe del Ejecutivo se pronunció así mediante un tuit en su cuenta, que acompaña con una fotografía con la mujer del líder venezolano, Lilian Tintori, paseando por los jardines de su residencia del Palacio de la Moncloa, a las afueras de Madrid.

"Ya hace 3 años del encarcelamiento de Leopoldo López. Pedimos justicia, DDHH (derechos humanos) y libertad para los presos políticos venezolanos", afirmó Rajoy en su mensaje.

Más voces ibéricas

Los expresidentes del Gobierno español Felipe González (PSOE, socialista) y José María Aznar (PP, centroderecha) pidieron hoy la libertad para todos los opositores presos en Venezuela y denunciaron como "farsa" el diálogo que mantuvo el gobierno de Nicolás Maduro con la oposición.



González y Aznar asistieron hoy a una comparecencia pública en Madrid con motivo del tercer aniversario del encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López, al que asistió también el padre del político venezolano.



Felipe González, que ha formado parte del equipo internacional de juristas que defiende a López en Caracas, afirmó que el gobierno de Venezuela "no quiere el diálogo más que para humillar a la oposición y para mantener un régimen tiránico".



Denunció la existencia en Venezuela de 110 presos por oponerse al gobierno, no solo políticos - como Leopoldo López, líder de Voluntad Popular; Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, y Antonio Ledesma, alcalde de Caracas-, sino también muchos estudiantes, y afirmó que con presos políticos y de conciencia "no hay democracia".



"Hay más presos políticos que cuando comenzaron el diálogo", dijo, y denunció que el Ejecutivo de Maduro los usa como "carne humana" para la negociación.



Respecto a los interlocutores de ese diálogo, concluyó que "no puede haber presos de conciencia en Venezuela y sentarse a hablar sin sonrojo con el gobierno".



De la misma opinión fue Aznar, quien calificó de "dictadura represiva" al Gobierno de Venezuela y de "farsa" el diálogo con la oposición.



Consideró que el gobierno venezolano permitió ese diálogo "para garantizar la continuidad de Maduro y dividir a la oposición".

Leopoldo López padre insistió en pedir la libertad no solo para su hijo sino para todos los opositores presos en cárceles venezolanas.



"Mi voz representa al centenar de presos que está en las cárceles y sótanos de Venezuela" por oponerse a un "régimen autoritario y tiránico", afirmó.



También criticó el proceso de diálogo, insistió en que la cúpula militar que gobierna el país no va a liberar a los presos y pidió que se apoye a Almagro en su denuncia internacional de la situación en que vive Venezuela.