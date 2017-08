Rajoy no reconoce la Constituyente y pidió elecciones libres en Venezuela

En declaraciones a los periodistas, Rajoy habló de la situación en Venezuela y subrayó que la posición de su Gabinete es la de condenar "toda" la violencia que se está registrando en el país y exigir elecciones libres y democráticas y la liberación de los "presos políticos", que cifró en 620.



"El Ejecutivo defiende para Venezuela lo mismo que para España, en el sentido de que haya libertad, democracia y respeto a las personas y sus derechos", dijo Rajoy.



En esta línea, destacó que España no reconoce la Asamblea Constituyente elegida en una votación el pasado 30 de julio a instancias del Gobierno de Nicolás Maduro y en la que no participó la oposición venezolana.



Rajoy no reconoce esa Asamblea "ni sus decisiones ilegales, antidemocráticas y contrarias a la voluntad de los ciudadanos", señaló el jefe del Ejecutivo ante la prensa.