Representante venezolana ante la OEA interrumpió rueda de prensa de Almagro con Tintori

Velázquez hizo su acto de protesta antes de que comenzara la comparecencia, acusó a Almagro de "fines proselitistas" y anunció que pedirá al Consejo Permanente consultas con los otros 33 Estados miembros para analizar la conducta "deplorable" del secretario de la OEA.



"Vengo a protestar enérgicamente por esta rueda de prensa, esto es violatorio de las normas de la OEA, esto no se puede hacer, estas son personas de un partido político (Voluntad Popular) que se ha negado a sentarse al diálogo en Venezuela", dijo la diplomática venezolana, que se plantó delante de los ponentes.



En la nota de protesta enviada a la presidencia del Consejo, facilitada a Efe, Venezuela denuncia que Almagro ha dado con esta convocatoria "una muestra más del duro golpe a la institucionalidad de la OEA".



Venezuela alega que la normativa interna de la OEA señala que "los programas y funciones en los edificios de la organización no serán políticos, ni tendrán un carácter o fin análogo".



A juicio de la legación diplomática, Almagro utiliza "una vez más, los espacios de la OEA con fines proselitistas" y "viola el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados".



Tras la interrupción de Velásquez, Almagro dijo que este incidente le "convence más del esquema de persecución (a los que critican al Gobierno de Nicolás Maduro) los sigue a todas partes".



"Esperemos que la práctica en la OEA sea siempre esta, de tener la apertura suficiente para que cada uno pueda expresar su disidencia", afirmó Almagro, para denunciar de nuevo "el régimen dictatorial" que, en su opinión, gobierna en Venezuela.



"Yo no estoy atado a este cargo, pero sí a los principios. Y voy a dejarme el cuero con ellos, siempre, porque valor nunca me va a fallar", indicó.



Ceballos, por su parte, denunció que la interrupción de Velásquez ejemplifica lo que ocurre en Venezuela: "así como nos persiguen aquí, peor en nuestro país".



Tintori pidió a los 34 Estados de la OEA que apoyen a Almagro en la petición que hizo la semana pasada para aplicar la Carta Democrática de la OEA y suspender a Venezuela del organismo si no convoca elecciones generales en un plazo de 30 días.



Suspender a Venezuela de la OEA es un proceso diplomático complejo que requiere el apoyo de dos tercios de los 34 países miembros.



La suspensión es la sanción más alta que la OEA puede hacer a un Gobierno y solo se ha efectuado una vez desde la creación de la Carta: tras el golpe de Estado en Honduras de 2009.



Más que las consecuencias prácticas de dejar de participar en las actividades y programas de la OEA, el valor de la suspensión es su carácter de sanción política y moral de unos gobiernos sobre otros.