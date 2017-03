Retirada de embajador de Perú no implica ruptura de relaciones con Venezuela

La fuente indicó que la embajada peruana en Caracas "sigue abierta", aunque ahora a cargo del encargado de negocios, Carlos Rossi.



A inicios de marzo, Perú había llamado a consultas a su embajador en Venezuela, Mario López Chávarry, y "con la nueva situación" en ese país "se tomó la decisión de retirarlo definitivamente", remarcó.



"Esto implica que no va a volver el embajador López bajo ninguna condición", enfatizó el portavoz antes de reiterar que, sin embargo, no existe una ruptura de relaciones bilaterales, "incluso si Venezuela pide retirar a su embajador en Perú como contramedida."



La fuente precisó que la decisión "implica bajar el nivel de las relaciones" bilaterales y dijo que cuando se solucione el problema, Perú "tendrá que designar a otro" embajador en Caracas.



El Gobierno de Perú anunció hoy el retiro definitivo de su embajador en Venezuela, tras señalar que la decisión del Tribunal Supremo es una "arbitraria medida que violenta el Estado de Derecho y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático en la República Bolivariana de Venezuela".



Anunció, además, que "ha iniciado consultas con países miembros de la Organización de Estados Americanos para que, en el marco de la Carta Democrática Interamericana, se adopten con la mayor urgencia las medidas que correspondan ante la evidente ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela."



"Dicha ruptura es incompatible con las normas del sistema interamericano", concluyó.



Perú y Venezuela mantenían una relación tirante luego de que la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, calificara al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, de "cobarde" y "perrito simpático del imperio", lo que llevó al Gobierno de Lima a llamar a consultas al embajador López.



Las aseveraciones de Rodríguez fueron realizadas luego de que el gobernante peruano dijera en una conferencia en Estados Unidos que Latinoamérica es como "un perro dormido en la alfombra" para Washington, porque no causa problemas, a excepción de Venezuela.