Trump cierra G7 optimista ante terrorismo y urgido a no dejar pacto climático

EFE

El presidente de EEUU, Donald Trump, cerró hoy su primera cumbre del G7 optimista sobre poder unir a las naciones civilizadas y a todas las religiones en la lucha contra el terrorismo y, por otro lado, presionado por el resto de socios a no abandonar el Acuerdo climático de París.



Sin ofrecer declaraciones a la prensa en Taormina, sede de la cumbre, como sí hicieron el resto de mandatarios, Trump se desplazó hasta la base de Sigonella, en la misma Sicilia, para agradecer a las tropas estadounidenses estacionadas allí con un discurso en el que hizo balance del G7 y de toda su primera gira internacional antes de viajar a Washington.



Además de a los soldados, el presidente estadounidense expresó su gratitud a Italia, país anfitrión del G7, y dijo que con su participación en la cumbre ha concluido "una semana realmente histórica" para EEUU.



Trump mencionó específicamente a los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, y Japón, Shinzo Abe, a los que calificó de "buena gente", y detalló que durante las reuniones del G7 expresó su "visión" sobre temas como el comercio o el cambio climático.



Asimismo, se declaró "más esperanzado que nunca" sobre la posibilidad de unir a las naciones civilizadas y las religiones en la "causa común" de derrotar al terrorismo, y entre aplausos proclamó: "Venceremos".



En la jornada del viernes, los líderes del G7 firmaron una declaración conjunta contra el terrorismo y hoy se pusieron de acuerdo, incluido Trump pese a su conocida defensa del proteccionismo, para asegurar un "compromiso por mantener sus mercados abiertos" y, al mismo tiempo, rechazar "prácticas comerciales injustas".



Ya en el aire, desde el Air Force One, Trump destacó en un tuit que él presionó en la cumbre a favor de eliminar "todas las prácticas distorsionadoras" en materia comercial.



Y aseguró que regresa a su país devolviéndole "cientos de miles de millones de dólares" que se traducirán, dijo, en puestos de trabajo.



En cuanto al cambio climático, pese a la presión ejercida por el presidente francés, Emmanuel Macron, o la canciller alemana, Angela Merkel, la declaración final de la cumbre reconoce que, ante su revisión en marcha del Acuerdo de París, Estados Unidos "no está en posición de alcanzar un consenso sobre estos temas".



Poco antes de conocerse ese documento conjunto, Trump adelantó en su cuenta de Twitter que tomará su decisión final sobre el Acuerdo de París "la próxima semana".



Durante su campaña electoral, Trump criticó duramente el Acuerdo de París y el cambio climático, un fenómeno que llegó a calificar de "invento" de los chinos, y ya como presidente decidió iniciar un proceso para revisar si a EEUU le conviene seguir formando parte del pacto.



Según la Casa Blanca, Trump quería escuchar a sus socios en esta cumbre del G7, el grupo de las siete democracias más industrializadas del mundo, antes de tomar una decisión al respecto.



El principal asesor económico de Trump, Gary Cohn, precisó en un encuentro sin cámaras con los periodistas que la conversación de los líderes sobre el Acuerdo de París fue "robusta", con "respeto mutuo" a las posiciones de uno y otro lado, una especie de "give and take" (toma y daca)



Y sobre por qué Trump no ha dado ni una sola rueda de prensa durante toda la gira, algo muy inusual, Cohn argumentó que el presidente ha estado trabajando sin descansando, centrado en promover las prioridades de EEUU en todas sus reuniones.



Lo cierto es que Trump ha evitado así responder a preguntas como las que llovieron hoy sobre Cohn y el principal asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, el teniente general H.R.McMaster, acerca del supuesto canal de comunicación secreto que el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, intentó establecer con el Kremlin.



Ambos asesores rechazaron hacer comentarios al respecto y, según Cohn, la trama rusa en general, que incluye una investigación del FBI sobre la presunta injerencia de Moscú en las elecciones de noviembre en EEUU y los posibles contactos entre la campaña de Trump y funcionarios del Kremlin, "nunca surgió" en las conversaciones de la cumbre.