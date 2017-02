Trump ordena reforzar la estrategia de EEUU contra carteles del narcotráfico

Washington.- El presidente Donald Trump firmó hoy una orden ejecutiva en la que ordena revisar y reforzar la estrategia de EE.UU. contra los "carteles criminales" del narcotráfico que operan en el país, un objetivo para el que considera necesario controlar la entrada de inmigrantes indocumentados.



Trump firmó además otros dos decretos, uno destinado a crear "un grupo de trabajo para reducir el crimen violento" en EE.UU. y otro en el que pide a su equipo que elabore un "plan para detener los crímenes violentos contra los agentes que aplican la ley".



"Hoy voy a firmar tres acciones ejecutivas diseñadas para restaurar la seguridad en Estados Unidos", dijo Trump en declaraciones a la prensa durante la toma de posesión de su fiscal general, Jeff Sessions, en el Despacho Oval.



La primera de ellas pide "al Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional que tomen todas las acciones necesarias y legales para romper la estructura de los carteles criminales que se han extendido por todo el país y que están destruyendo la sangre de nuestros jóvenes", aseguró.



"Una nueva era de justicia comienza, y comienza ahora mismo", sentenció.



Al firmar la orden, Trump especificó que iba dirigida contra "las organizaciones criminales transnacionales", como las procedentes de México, aunque no llegó a citar al país vecino.



El texto de la orden ejecutiva, publicado más tarde por la Casa Blanca, tampoco menciona a México; y pide al equipo de Trump que le entregue en el plazo de 120 días un informe sobre los grupos criminales transnacionales, sus filiales y "el grado hasta el que han penetrado en EE.UU.", un reporte que deberá publicarse anualmente.



"No podemos permitir más que (los carteles) operen con impunidad en nuestro país y nuestro continente", dijo en su conferencia de prensa el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.



"Al contrario que en los últimos ocho años, estos criminales por fin se van a ir a casa (deportados)", agregó el portavoz, al opinar que no se puede "reducir el crimen en Estados Unidos sin afrontar también la inmigración ilegal y las drogas ilegales".



El decreto llama a "fortalecer la aplicación de la ley federal" en contra de los carteles y otros grupos "mafiosos", y a asegurar que las agencias del Gobierno le dan "una alta prioridad y dedican los esfuerzos suficientes a identificar, prohibir, perturbar y desmantelar a las organizaciones criminales transnacionales".



Ese objetivo incluye "la extradición de miembros de esos grupos para que afronten la justicia en EE.UU. y, cuando sea apropiado y permitido por la ley, la deportación de los extranjeros" que pertenezcan a esos grupos.



La orden pide, además, a las agencias federales que revisen qué leyes o estatutos pueden "aplicarse mejor o ser enmendados con el objetivo de prevenir" la entrada de criminales o narcotraficantes en el país, y cita específicamente la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que es la base de la legislación migratoria en EE.UU.



Además, el decreto instruye a las agencias a "trabajar para compartir más información de inteligencia y aplicación de la ley con aliados extranjeros que combatan a las organizaciones criminales transnacionales", lo que incluiría previsiblemente a México y otros países latinoamericanos.