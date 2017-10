Trump y Macri acordaron cooperar para "restaurar la democracia" en Venezuela

EFE

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono con su homólogo argentino, Mauricio Macri, sobre la situación en Venezuela y la relación económica y comercial entre sus dos países, según informó la Casa Blanca en un comunicado.



Trump y Macri "conversaron sobre la persistente crisis en Venezuela y acordaron seguir trabajando juntos para ayudar a la gente de Venezuela a restaurar la democracia en su país", indica la nota oficial de Washington.



Los presidentes también hablaron sobre la relación entre Estados Unidos y Argentina y coincidieron en su "compromiso para aumentar el comercio y la inversión" bilaterales.



"El presidente Trump alabó los esfuerzos de Macri para reformar la economía" argentina, añadió la Casa Blanca en el breve comunicado.



La llamada telefónica llega en un momento de tensiones en Venezuela, donde la oposición ha rechazado los resultados de las elecciones regionales del domingo pasado, en los que el chavismo obtuvo una abrumadora victoria, por considerar que el proceso fue "fraudulento".

Opiniones



El Departamento de Estado estadounidense, a través de su portavoz Heather Nauert, opinó el lunes que esas elecciones no fueron "libres" ni "justas", y advirtió de que seguirá presionando al Gobierno de Nicolás Maduro.



"Mientras que el régimen de Maduro siga comportándose como una dictadura autoritaria, trabajaremos con los miembros de la comunidad internacional e impondremos todo el peso del poder económico y diplomático estadounidense a favor del pueblo venezolano en su intento de restaurar la democracia", alertó Nauert.



Argentina y otros once países americanos que forman parte del llamado Grupo de Lima cuestionaron este martes también los resultados de las elecciones, y fueron más allá que Estados Unidos al pedir que se lleve a cabo una auditoría independiente de los resultados, con el acompañamiento de observadores internacionales.



Preguntada sobre si Estados Unidos comparte esa petición del Grupo de Lima, una portavoz del Departamento de Estado dijo a EFE que no tenía "nada más que añadir" respecto a la posición expresada el lunes por Nauert.



Trump y Macri, dos exempresarios que se conocen desde hace décadas, se reunieron en persona en la Casa Blanca a finales de abril, y entonces también dedicaron parte de su conversación a la situación en Venezuela.