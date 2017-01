Venezolanos agradecen que Perú les dé residencia tras suspensión del Mercosur

El asilado político y exdiputado de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Óscar Pérez, portavoz de la reunión, señaló a Efe que los venezolanos asumen este beneficio "con mucha humildad" y que el decreto publicado el martes por el Ejecutivo peruano "beneficiará a más de 10.000 ciudadanos venezolanos".



Indicó que la cifra comprende a "lo venezolanos hijos de peruanos, que por alguna razón sus padres no los registraron en los consulados peruanos en Venezuela" y que ahora "se les ha hecho muy difícil obtener la nacionalidad y se van a beneficiar con este permiso temporal de permanencia".



Pérez lideró el encuentro de venezolanos, convocado por la ONG Unión Venezolana en Perú en el distrito limeño de Miraflores, para explicar y ofrecer detalles sobre los alcances del documento.



Luz de Cabalini, peruana de 56 años que tiene tres hijos venezolanos mayores de edad que se acogerán a la normativa, consideró a Efe se trata de "una buena idea", pues indicó que es "mejor legalizarlos a todos porque la mayoría que estamos acá somos profesionales".



De Cabalini señaló que los venezolanos que llegan al Perú atribuyen su salida a la "la inseguridad" y a "la falta de medicamentos" en su país de origen.



Relató que en su caso "no podía contar con medicinas básicas como aspirinas" y que a uno de sus hijos "casi me lo matan".



La normativa que favorece a los ciudadanos venezolanos fue publicada el 3 de enero por el Gobierno en el diario oficial El Peruano.



El decreto beneficiará a los venezolanos que no tengan antecedentes penales y hayan ingresado a Perú de manera regular antes del 1 de diciembre pasado, un día antes de que el Mercosur suspendiera a Venezuela de su organización.



Estos ciudadanos podrán solicitar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), que les convierte en residentes por un año, y que puede ser prorrogado automáticamente hasta la entrada en vigencia de la Ley de Migraciones.



El plazo para pedir este beneficio migratorio será de 120 días desde el 3 de febrero, y para ello se establecerá un sistema de citas en línea a partir del 18 de enero próximo en el sitio web de la Superintendencia Nacional de Migraciones.



Además, recordaron que otra condición indispensable para acceder al trámite es "no tener vencida la autorización de permanencia o residencia".



En Perú, Estado asociado del Mercosur, residen 5.887 venezolanos, según datos del área de Oficinas Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú a septiembre de 2016.