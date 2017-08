Venezuela entrega nota de protesta a Alemania por declaraciones del Ejecutivo

Caracas.- El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, entregó hoy al embajador de Alemania en el país, Stefan Andreas Herzberg, una nota de protesta "severa" por las declaraciones que emitió el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, que condenó "la ruptura del orden democrático" en la nación caribeña.



"Acabamos de hacerle entrega formal al embajador de la República Federal alemana ante nuestro país, Stefan Andreas Herzberg, de una nota de protesta severa por las opiniones que emitió el portavoz del Ejecutivo de la canciller Ángela Merkel", dijo Arreaza en una rueda de prensa tras sostener una reunión con el diplomático.



Arreaza que no detalló el contenido de la nota de protesta se refirió así a la declaración de Seibert en la que condenó "la ruptura del orden democrático" en Venezuela con la "destitución de facto" del Parlamento venezolano y apeló a la responsabilidad del presidente, Nicolás Maduro, para hallar una solución a la crisis.



El canciller venezolano indicó que con estas declaraciones Alemania incurrió en "la violación a todos los principios del derecho internacional como lo es la no intromisión en los asuntos internos de los Estados, la soberanía, la no injerencia".



Arreaza aseguró que durante el encuentro le dejaron "claro" al embajador alemán que "Venezuela tiene sus instituciones" y su "funcionamiento democrático en marcha".



"Y ningún país del mundo ni ningún país de la Unión Europea (UE) (...) tienen absolutamente ninguna responsabilidad ni ningún derecho a inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela", agregó.