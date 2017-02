Vicepresidente colombiano califica a Diosdado Cabello de opresor y "patán"

EFE

Bogotá.- El vicepresidente colombiano, Germán Vargas Lleras, respondió hoy a los insultos del diputado venezolano Diosdado Cabello del que dijo que es opresor y "patán".



En el programa de televisión "Con el mazo dando", el expresidente de la Asamblea de Venezuela aseguró que "le puedo decir al vicepresidente colombiano que es un hijo del gran puto; no estoy haciendo nada malo, él no puede sentirse ofendido para nada porque él es muy amplio de criterio".



Al ser preguntado por las declaraciones de Cabello, Vargas Lleras respondió que "fuerte no, un patán, el mismo patán que lleva años maltratando a los compatriotas colombianos y oprimiendo al pueblo venezolano".



La polémica comenzó hace una semana cuando Vargas Lleras dijo, en el departamento de Norte de Santander, que las casas gratis de un programa gubernamental no eran para los "venecos", en referencia a los venezolanos.



Ante eso, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió al vicepresidente colombiano que se retractara y pidiera perdón por sus "infames" declaraciones.



Estas son, dijo Maduro, "unas declaraciones de las más infames que se hayan conocido" de un alto funcionario colombiano, que representan una agresión "continuada de xenofobia, de irrespeto, de odio, de desprecio al pueblo de Venezuela", señaló.



El vicepresidente colombiano se ha defendido diciendo que no quiso "ofender al pueblo venezolano, ese gentilicio que usé (...) es un término amable".



En días anteriores, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, dijo que el vicepresidente no tuvo mala intención en su declaración.