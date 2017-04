Vicepresidente de Colombia niega supuesto plan de ataque a las FARC

EFE

Bogotá.- El vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, afirmó hoy que el proceso de paz con las FARC fue "transparente", después de que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, dijera ayer que desvelará secretos sobre las negociaciones con esa guerrilla.



"Este es un proceso transparente de cara al país y que no hay lugar a que hoy se hagan afirmaciones poniendo en duda la transparencia de este proceso", dijo Naranjo en declaraciones a periodistas en Medellín.



Maduro amenazó ayer con que "sacará" todas las grabaciones y todos los secretos que tiene sobre el proceso de paz en Colombia "para que se sepa lo que se ha burlado" ese proceso.



Naranjo, quien fue también negociador plenipotenciario durante los diálogos de paz, restó importancia a las declaraciones de Maduro, quien también dijo que Colombia es un "Estado fallido".



"El país hoy brilla como una democracia vigorosa, una democracia donde se dan garantías a todos los ciudadanos y donde es posible ejercer derechos y libertades. Por lo tanto entrar en polémicas de esa naturaleza, me parece que es estéril", dijo Naranjo, general retirado de la Policía.



Preguntado acerca de la última declaración de Maduro, quien afirmó que se prepara una "matanza" contra los líderes de las FARC, el vicepresidente aseguró que esa afirmación le "lleva simplemente a la conclusión de que no tengo comentarios".