Argentina se une a la protesta mundial contra la violencia en Venezuela

Bajo el título de "No más", diversas asociaciones de venezolanos radicados en Argentina convocaron a jóvenes, familias y ancianos y pidieron el fin de la "dictadura", tal como mostraron en las decenas de pancartas con las que adornaron el edificio capitalino de la facultad de derecho y en las que se leían frases como "Venezolanos valientes, lo vamos a lograr" o "Elecciones ya".



Países como México, Canadá, España, Brasil, Chile, Estados Unidos, Colombia e Irlanda fueron algunos de los que vieron cómo sus ciudadanos salían a las calles a pedir el cese de la represión y la violencia contra el pueblo venezolano, que lleva más de 14 días con representativas protestas en las principales ciudades del país.



Los manifestantes, sentados en las escaleras exteriores del enorme edificio, entonaron en diferentes ocasiones el himno nacional venezolano y guardaron un minuto de silencio por las muertes provocadas por la fuerte represión policial.



Silvio Klein, un escritor argentino presente en la manifestación declaró a Efe que "es hora de que el pueblo se comprometa", y aseguró que "a Venezuela le hacía falta comprometerse como hicimos nosotros en 2001".



Klein expresó que acudía al encuentro para "mostrar solidaridad con el pueblo venezolano", y destacó que "hay más de 500.000 venezolanos radicados formalmente en la Argentina", además de los, como señaló "tantos que debe haber que todavía no consiguieron papeles".



Por su parte, Fabiana Hernández, venezolana residente en Argentina desde hace casi un año, advirtió que su familia -formada por su marido y su hija de cuatro años-, vive mejor en Buenos Aires con el único sueldo de su pareja de lo que vivían en Valencia (localidad ubicada a unos 160 kilómetros de Caracas), donde tenían dos sueldos de profesionales.



Sin embargo, esta joven madre y su pareja dejaron atrás su país natal debido a la inseguridad de sus calles y a que su hija "llevaba tres meses sin tomar leche".



"Mi hija salía del colegio cuando cuatro hombres se la trataron de llevar con dos motos", explicó visiblemente emocionada, y agregó que dejar su país fue difícil, y que cada día tratan de reunir medicamentos y dinero para hacérselo llegar al resto de su familia, que continúa allá.



Los agrupados reivindicaron que seguirán mostrando apoyo a su país desde la distancia, y anunciaron que el próximo 19 de abril -día de la independencia de Venezuela-, tratarán de llevar su protesta ante la embajada venezolana en Buenos Aires.



Las protestas antigubernamentales que se llevan sucediendo en Venezuela durante las últimas semanas se detuvieron el pasado sábado, mientras que el chavismo y la oposición se lanzaron acusaciones por la violencia desatada en medio de las manifestaciones que han arrojado un balance no oficial de seis fallecidos.