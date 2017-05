Exiliados protestarán contra Goldman Sachs por comprar bonos a Venezuela

09:47 AM La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio convocó para este 1 de junio una protesta contra la firma estadounidense de inversiones

EFE

Miami.- La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) en EE.UU. convocó para este 1 de junio una protesta contra la firma estadounidense de inversiones Goldman Sachs en rechazo a la supuesta compra de 2.800 millones de dólares en bonos al Banco Central de Venezuela.



Veppex, con sede en Miami, consideró en un comunicado divulgado hoy que la compra por parte de Goldman Sachs de bonos emitidos por la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) significa "hacer negocios" con un "narcoestado que está destruyendo a Venezuela".



"Aun cuando la transacción se está realizando a través de un bróker anónimo, los bonos pertenecen a la estatal petrolera que es la principal empresa de un régimen vinculado al narcotráfico y al terrorismo internacional, lo cual no es nada ético", resaltó Veppex.



Por ello, Veppex ha convocado una protesta para el jueves frente a las oficinas de Goldman Sachs ubicadas en el centro de Miami.



El diario The Wall Street Journal citó este domingo a un funcionario venezolano relacionado con las finanzas, quien confirmó la venta pero no dio más detalles, y a tres personas cercanas a la transacción, según las cuales Goldman Sachs compró los bonos a través de un bróker en lugar de negociar con el Gobierno venezolano.



La organización de exiliados venezolanos criticó con dureza esta reciente operación en momentos en que EE.UU. "señala a un régimen dictatorial ligado al narcotráfico" y "con muchos de los miembros del gabinete enjuiciados en cortes de EE.UU. por tráfico de drogas".



Tras denunciar el uso de PDVSA por parte del Gobierno venezolano como "instrumento para lavar dinero proveniente del narcotráfico y la corrupción", Veppex afirmó que resulta "absolutamente cuestionable desde el punto de vista ético y moral" la operación realizada por la firma estadounidense.