Fox dice que Maduro renuncia o "sale con las patas por delante, en un cajón"

EFE

Barranquilla, Colombia.- El exmandatario mexicano Vicente Fox reiteró hoy sus fuertes críticas al Gobierno de Venezuela e indicó que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, renuncia "o sale con las patas por delante, en un cajón".



"Al burro de Maduro no le interesa la ley ni los derechos humanos, pero Venezuela será libre próximamente, y ese dictador sale por su renuncia o sale con las patas por delante, en un cajón", dijo Fox en una conferencia de prensa en la Universidad Autónoma del Caribe, en la ciudad de Barranquilla (norte).



El exgobernante (2000-2006) participará mañana en un foro organizado por esa universidad junto a la Premio Nobel de Paz 2011, la yemení Tawakkul Karman, y la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez.



Fox hizo un llamado a la comunidad internacional para hacer un frente común que permita "salvar esa gran nación hermana latinoamericana", que, consideró, "está hoy postrada bajo las botas del dictador".



"Él va caminando derechito a la Corte de La Haya junto a sus secuaces, la famosísima canciller Delcy (Rodríguez, ahora presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela) y el atropellado del señor Diosdado Cabello", añadió el exjefe de Estado.



A juicio del exgobernante mexicano, "tendrán que rendir cuentas por delitos de lesa humanidad, por haber matado arbitraria y salvajemente a más de 100 personas".



"Es triste que el pueblo venezolano tenga que pagar con hambre, con enfermedad, sin hospitales, sin escuelas, pero el sacrificio está listo para realizarse a fin de lograr el cambio ansiado", agregó.



Sobre el papel de los países vecinos frente la crisis en Venezuela, Fox expresó que unos se están comportando "a la altura de las convicciones democráticas, libertarias y de derechos humanos", y puso como ejemplo a Colombia, México y Perú.



"Hay otros países que todavía están con la venda en los ojos y me refiero particularmente a Nicaragua. El señor (Daniel) Ortega viene de las mismas raíces, de los mismos genes y por tanto comparte la visión de Maduro de Gobiernos autoritarios y dictatoriales y rateros", añadió.



En cuanto a la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos, Fox le respondió al presidente Donald Trump que "se olvide de la guerra y del stick (garrote)", y consideró que "ese no es el camino".



"Trump lo que debe hacer es adoptar medidas económicas que aíslen y asfixien al régimen de Maduro", anotó.