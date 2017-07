Venezolanos en el mundo rechazan la ANC

EFE

Madrid.- Centenares de venezolanos, tanto nacidos en Venezuela como vecinos de Madrid, manifestaron este domingo en la capital española para expresar su rechazo al Gobierno de Nicolás Maduro y a las elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

La concentración, en la céntrica Plaza de Colón, forma parte de las movilizaciones que se han celebrado hoy en un centenar de países de tres continentes bajo el lema "Rechazo Mundial a la Constituyente".

Según explicó a EFE Álex Ojeda, representante en España de Primero Justicia (PJ), uno de los partidos opositores a Maduro que integran la Mesa de Unidad Democrática, las protestas tienen la finalidad de "rechazar unas votaciones que pretenden permitan al presidente redactar una nueva Carta Magna que le autorice a reformar el Estado y a cambiar el ordenamiento jurídico sin que ninguna otra institución pueda oponerse".

De lograrlo, asegura el opositor, "se habría terminado con el único contrapoder" al Gobierno de Maduro, que es el Parlamento, de mayoría opositora, salido de las urnas hace menos de dos años.

Centenares de pancartas portadas por personas de todas las edades solicitaron una "Justa paz social" y libertad para los presos políticos, y denunciaron la Constituyente como "golpismo puro".

Luis Kike Souto, enlace internacional de la ONG Un mundo sin mordaza, explicó que, a pesar del terrible momento que viven los venezolanos, no hay riesgo de guerra civil porque "para que se dé una guerra civil debería haber dos bandos y aquí solo hay uno con armas".

"Pedimos a los gobiernos del mundo que no reconozcan los resultados de esta elección. Una constituyente que no respeta las bases constitucionales es ilegal e ilegítima y lo que emane de ahí es nulo", dijo.

Puerto Rico

Otro grupo de criollos residenciados en Puerto Rico se concentraron en la Plaza de Armas, en el Viejo San Juan, en contra de la ANC propuesta por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"Consideramos que es un proceso ilegal, anticonstitucional, que se pone a espaldas del pueblo y que descansa sobre muchos venezolanos en contra del régimen actual", expresó a EFE Luis Meléndez, uno de los portavoces de la protesta, en representación de los manifestantes.

Los venezolanos fueron convocados hoy a las urnas para elegir a los 545 representantes de la asamblea constituyente, propuesta por Maduro y que tendrá como objetivo la redacción de un nuevo ordenamiento jurídico.

La oposición venezolana y numerosos actores sociales rechazan este proceso, al considerar que abrirá las puertas a la consolidación de una dictadura del chavismo en Venezuela.

La elección de esta Asamblea Constituyente se produce en el marco de una ola de protestas antigubernamentales que se desarrollan desde el pasado 1 de abril y han dejado 114 muertos y más de 1.000 detenidos.

Meléndez agregó que la manifestación también tuvo como propósito agradecerle al pueblo puertorriqueño "por ser solidario con nosotros", pues la isla caribeña y el país suramericano "somos vecinos aquí abajo y compartimos aguas territoriales".

Sin embargo, reconoció "que el drama que está viviendo Venezuela no está suficientemente explicado".

Hermano país

En Colombia también salieron a protestar en contra de la constituyente y aseguraron que no reconocerán los resultados porque son ilegales.

Una de las concentraciones más numerosas se registró en Bogotá, frente a la residencia del embajador de Venezuela en Colombia, Iván Rincón, a quien le pidieron "dar la cara" y "abandonar su cargo porque "no representa a los venezolanos".

"En más de 80 ciudades del mundo los venezolanos salimos a protestar en rechazo del proceso fraudulento que se está realizando en Venezuela. Rechazamos la Constituyente", dijo a EFE Francine Howard, coordinadora en Colombia del partido del político opositor venezolano preso Leopoldo López, Voluntad Popular.

En las protestas realizadas en diez ciudades colombianas, entre ellas Bogotá, Barranquilla, Cali, Cúcuta, Medellín y Bucaramanga, se enarbolaron carteles en contra del Gobierno del presidente y su Constituyente.

"La Constituyente no va", "no a la Constituyente", "fuera Maduro", "Cúcuta le dice no a la Constituyente", "Iván Rincón, traidor", se leía en los carteles que se agitaban en medio de cánticos que pedían la salida de todo el Gobierno venezolano.

Según Howard, Venezuela además de rechazar la Asamblea Constituyente "exige a las Fuerzas Armadas que hagan valer la Constitución que ellos juraron defender".

"Exigimos que se acate el mandato que dimos 7,5 millones de venezolanos el 16 de julio donde rechazamos la Constituyente", reiteró la dirigente.