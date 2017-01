El papa pide propagar la fe "sin arrogancia o imposición"

08:34 AM Francisco pidió a los católicos que su misión no sea la del proselitismo, sino "la atracción de Cristo a partir de la unión con él en la oración"

EFE

El papa Francisco pidió hoy a los católicos que difundan su fe "con suavidad y firmeza, sin arrogancia o imposición", porque su verdadera misión "no es nunca el proselitismo".



El pontífice dijo, antes del tradicional rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico que da a la Plaza de San Pedro, en la ciudad del Vaticano, que ese es "el estilo misionero de los discípulos de Cristo".



"La auténtica misión no es nunca el proselitismo sino la atracción a Cristo, a partir de la fuerte unión con él en la oración, en la adoración y en la caridad concreta", añadió el papa.



El pontífice pronunció estas palabras después de haber bautizado en la Capilla Sixtina a 28 niños y niñas. Aludió antes del Ángelus las consecuencias de la ola de frío que sacude a Italia.



"Pienso en todas las personas que viven en la calle, en el frío", dijo el pontífice, quien lamentó que algunas de ellas no hayan sobrevivido, pues al menos ocho fallecieron en los últimos dos días como consecuencia de las bajas temperaturas.



"Oremos por ellos y pidamos al Señor que nos caliente el corazón para poder ayudarles", terminó el papa