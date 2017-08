Bachelet celebra la aprobación del Constitucional a ley de aborto en Chile

Santiago de Chile.- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirmó hoy que "han ganado las mujeres, la democracia y Chile", al celebrar la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de refrendar la legalidad del proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres circunstancias.



"Con esto, las mujeres de Chile hemos reconquistado un derecho", enfatizó la mandataria en un breve discurso realizado en la sede del Ejecutivo, acompañada por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, su par de Salud, Carmen Castillo, y la portavoz del Gobierno, Paula Narváez.



Bachelet, que ahora podrá promulgar como ley la iniciativa que permite abortar en caso de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la mujer y por embarazos producto de una violación, subrayó que "ha ganado la tolerancia y la humanización" y que "despenalizar da una base de protección y dignidad".



"Habrá mujeres que pueden no gustar de este acuerdo, esas mujeres tienen sus derechos asegurados desde siempre. Con esto también aseguramos derechos a mujeres que se veían enfrentadas a otras situaciones, que por sus decisiones podían ser castigadas incluso con cárcel", destacó la mandataria.



Después de cuatro horas de debate, el Tribunal Constitucional aprobó por seis votos contra cuatro el documento que despenaliza la interrupción del embarazo.



El tribunal acogió un punto referido a la objeción de conciencia, consistente en una excepción jurídica que permite por razones "morales superiores" no actuar conforme a esa ley.



"Podemos decir con orgullo que cumplimos un compromiso fundamental que asumimos con las mujeres de nuestro país y que esto nos demuestra que las tareas colectivas están llamadas al triunfo cuando uno busca las libertades y ampliar los derechos", agregó Bachelet.



"Hemos dado una larga batalla con las armas de la democracia. En el pasado se impidió a cientos de mujeres aliviar un embarazo inviable", enfatizó.



La gobernante aseguró que la iniciativa del Constitucional, que adoptó esta decisión tras realizar dos jornadas de audiencias con 135 organizaciones y representantes de la sociedad civil, legisladores y miembros del Gobierno, "reconoce la libertad de elegir".



La ministra de La Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, dijo a periodistas que las mujeres chilenas verán desde el Gobierno "una respuesta integral que las respeta en su diversidad, frente a las distintas circunstancias que las aquejan en estas tres causales en concreto, y en particular a sus propias convicciones".



Chile fue hasta hoy uno de los pocos países del mundo que mantuvo una prohibición legal absoluta del aborto.