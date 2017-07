CIDH termina sesiones con preocupación por efecto crisis venezolana en niñez

Lima.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) clausuró hoy su 163 período de sesiones, celebrado en Lima, donde recibió "información muy preocupante" sobre el impacto de la crisis política y económica de Venezuela en los niños de ese país.



El presidente de la CIDH, el peruano Francisco Eguiguren, afirmó en una conferencia de prensa que las sesiones permitieron a la comisión mantener "un debate de ideas" sobre la situación que ocurre en Venezuela.



Eguiguren destacó la audiencia a puerta cerrada que se celebró este jueves y la que asistieron delegados del Gobierno y del Parlamento venezolano, de la que no dio más detalles.



A esa audiencia no pudo asistir el presidente del Legislativo venezolano, Julio Borges, como estaba previsto inicialmente, por lo que el delegado del parlamento, Jesús María Casal, hizo un "recuento de las violaciones de derechos humanos y tensión entre los poderes del Estado", según Eguiguren.



"La CIDH necesita y desea escuchar las posturas de ambas partes. Es un problema sensible y un tema de derechos humanos y violencia", agregó.



La comisión también calificó de preocupante la información recibida sobre los asesinatos de mujeres por razones de género en Argentina y el impacto de las industrias extractivas en el derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas de Ecuador.



Desde el miércoles hasta hoy, la CIDH celebró trece reuniones de trabajo, entre ellas dos de soluciones amistosas, cinco de seguimiento de acuerdos y recomendaciones, y seis sobre medidas cautelares.



También hubo dieciséis audiencias sobre situación de derechos humanos en Argentina, Colombia, Ecuador, México y Venezuela, además de dos audiencias de carácter regional.



Destacó la segunda reunión del mecanismo especial de seguimiento del caso de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos en México, caso sobre el que los comisionados de la CIDH manifestaron su preocupación por las sospechas de que los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión, fueron objeto de espionaje por el Gobierno mexicano.



La CIDH tiene previsto celebrar otros dos períodos de sesiones este año, que serán en México del 4 al 8 de septiembre, y en Uruguay, del 23 de octubre al 1 de noviembre.