Combate al mosquito Aedes aegypti es el gran desafío de Brasil

EFE

Brasilia.- El ministro de Salud de Brasil, Ricardo Barros, dijo que el combate al mosquito Aedes aegypti, que transmite los virus del Zika, dengue y chikunguña, es el "gran desafío" de salud al que tiene que hacer frente el país.



"Tenemos que combatir al mosquito. Ese es el gran desafío de salud hasta que consigamos un control adecuado del mismo", afirmó Barros en una rueda de prensa sobre el balance de sus 200 primeros días al frente de la cartera.



El Ministerio de Salud brasileño prevé para este verano cierta estabilización en los casos de zika y dengue, pero está preocupado con el número de casos de chikunguña ante el riesgo de que se salgan de control, como así apuntan las últimas estadísticas.



Los infectados por chikunguña aumentaron un 727,3 % en el último año, desde 31.418 casos registrados en los primeros once meses de 2015 hasta los 259.928 entre enero y noviembre de 2016.



El aumento del número de muertes relacionadas con el chikunguña fue aún mayor: desde seis en 2015 hasta 138 en los primeros once meses de este año.



"Como creció mucho el número de personas que lo tiene (el virus), entendemos que habrá una ampliación (de casos)", comentó el ministro brasileño.



Las altas temperaturas y las lluvias torrenciales propias del verano austral, que comenzó el pasado 21 de diciembre y se prolongará hasta marzo, son dos factores que favorecen la reproducción del Aedes aegypti y provocan asimismo una multiplicación de su población durante ese periodo.



Barros recalcó que su ministerio trabaja con un escenario estable tanto en el número de casos de dengue, que hasta noviembre era de 1.475.940, como en los de zika, que en los once primeros meses del año alcanzó a 210.897 personas y provocó la muerte de seis.



No obstante, el ministro recordó que "cada ciudadano es responsable de combatir al mosquito" porque "no hay Fuerza Pública capaz de estar en todos los lugares eliminando los focos" posibles de reproducción.