El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, confirmó este lunes que ocho personas fueron secuestradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona del departamento del Chocó

AP

BOGOTÁ.- El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, confirmó el lunes que ocho personas fueron secuestradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona del departamento del Chocó, al noroeste del país. Villegas —por mandato del presidente Juan Manuel Santos— viajó a la zona del secuestro acompañado por el director de la policía, general Jorge Nieto, y el comandante de las fuerzas militares, general Juan Pablo Rodríguez. “Revisamos la situación de orden público en esta zona, especialmente el secuestro de ocho jóvenes chocoanos por parte del ELN hace aproximadamente 20 horas en Sesego, Nóvita. En este momento se están realizando operaciones de presión para que esta guerrilla los libere lo más pronto posible”, dijo Villegas. Luego de un consejo de seguridad en el municipio donde se realizaron los secuestros, Villegas anunció que 500 miembros de la policía, ejército y policía judicial reforzarán la zona en los próximos días y señaló que el ELN debe entregar lo más pronto posible a los ocho jóvenes secuestrados. En el departamento del Chocó hay unos 8.000 policías y militares. Por su parte, el presidente Santos se refirió al tema durante una entrevista con la cadena radial RCN y dijo: "No hemos bajado la guardia; 173 capturas, 17 muertos en operaciones. Les estamos dando duro en la parte militar: garrote y zanahoria”. “El garrote seguirá, como siguió con las FARC mucho tiempo, y esperamos que con el ELN avancemos en la parte humanitaria para poder desacelerar esta guerra. Llevamos 52 años combatiéndolos y no hay que perder la paciencia, hasta tanto no avance la mesa de negociaciones”, agregó el mandatario. En los últimos días, el ELN ha hostigado sedes policiales e infraestructura petrolera en diferentes zonas del país. Hasta el momento han muerto más de tres uniformados. Desde el pasado 7 de febrero, delegados de Santos y el ELN se encuentran reunidos en Quito, Ecuador, para llegar a una negociación de paz. El ELN tiene en sus filas 1.500 hombres, según el ministerio de Defensa.