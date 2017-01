Cancelaciones y retrasos de vuelos en Argentina por paro de personal de Latam

Unos quince vuelos nacionales con destino u origen en el Aeroparque Jorge Newbery de la capital argentina fueron cancelados mientras que algunos regionales e internacionales sufrieron retrasos o desvíos con motivo del paro iniciado por la Asociación de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Empresas Aerocomerciales (Atcpea) de Latam Argentina en la madrugada de este lunes.



"La empresa no está cumpliendo con un acuerdo salarial establecido en diciembre. En el momento de la firma, intentaron incluir nuevos puntos en el acuerdo paritario (salarial), como la reducción de la cantidad de tripulantes por aeronave", señaló a Efe la Secretaria General de Atcpea, Paula Merconi.



Según apuntó, la negociación debería estar dirigida únicamente a reducir el impacto de la inflación en los sueldos y no a introducir otras medidas que perjudican a los trabajadores.



"Si no lo firmamos antes del 15 de enero, no vamos a cobrar el aumento", apuntó.



Hacia las 09.30 hora local (12.30 GMT), el Ministerio de Trabajo argentino dictó la conciliación obligatoria para que el sindicato levantara la medida de fuerza y comenzaran las negociaciones con la empresa.



Poco después, el sindicato aseguró en su página web que acatará la orden del Ministerio y que durante la mañana la actividad del aeropuerto volverá a la normalidad, y advirtió que la situación "compromete" a la empresa a destrabar el conflicto.



Según Merconi, aunque no conoce los motivos, a la huelga también se sumaron trabajadores de la estatal Aerolíneas Argentinas aglutinados en la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), lo que provocó algunas cancelaciones en vuelos de dicha compañía, también en Aeroparque.