Cancilleres Mercosur se reúnen para definir posición ante negociación con UE

EFE

Buenos Aires.- Los cancilleres de los países que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur) iniciaron hoy una reunión en Buenos Aires con la que esperan consensuar una "posición bien definida" para alcanzar "lo antes posible" el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE).



"La UE definitivamente muestra un enorme interés porque esto ocurra", aseveró la canciller de Argentina, Susana Malcorra, en declaraciones a la prensa poco antes de acudir a la cita en la sede de su Ministerio junto a sus pares de Brasil, Aloysio Nunes; Uruguay, Rodolfo Nin Novoa; y Paraguay, Eladio Loizaga.



Este encuentro, en el que también se tratarán otros asuntos como la situación de Venezuela -suspendida del Mercosur en diciembre pasado- o los vínculos con la Alianza del Pacífico, se da en el marco de la presidencia pro témpore del bloque regional, que en el primer semestre de 2017 ocupa Argentina.



Para Malcorra, la reunión con sus homólogos acarrea una "enorme responsabilidad", ya que en 10 días se estarán iniciando las discusiones de negociación con la UE en la capital argentina.



"Y es fundamental para nosotros que los cancilleres acordemos exactamente cómo manejaremos las prioridades, cuál va a ser la forma de esa negociación, que tengamos una posición bien definida y con una visión de estrategia que tiene como objetivo alcanzar lo antes posible el acuerdo con la UE", subrayó.



En el mismo sentido agregó que "es una de esas oportunidades que no hay que perder", por lo que "es fundamental" estar todos en "la misma página".



"Lo que hay que hacer ahora es a nivel de los cancilleres fijar las formas y aproximación política para que el trabajo de los equipos técnicos se luzca y nos lleve a buen puerto", afirmó, luego de adelantar que las negociaciones entre ambos bloques están avanzando y remarcar que esta "no es una discusión técnica", sino "política".



"En el marco de este mundo cambiante y difícil que estamos viviendo, esa definición política está dándose y así tenemos que aprovecharla", continuó.



Por su parte, Nin Novoa, también ante la prensa, se mostró "con muchas expectativas" porque el Mercosur "está en una etapa de relanzamiento" que a su juicio "es muy importante" para los procesos de integración regional.



"Me parece que hay una gran expectativa para una zona como esta del mundo que es proveedora entre otras cosas de alimentos", señaló.



Asimismo, Loizaga apostó por un bloque "dinámico, abierto al mundo y cumpliendo con el primer requisito, que es la circulación de bienes, personas y su relacionamiento externo", porque eso es, en su opinión, lo que lo ayudará a crecer.



Las negociaciones del acuerdo de asociación entre Mercosur y la UE se iniciaron en 1999, pero tras un fallido primer intercambio de ofertas de acceso a mercados en 2004 quedaron paralizadas hasta 2010, cuando las partes decidieron reiniciar el proceso.