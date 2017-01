Colombia aumentará seguridad en la frontera con Ecuador de forma permanente

EFE

Quito.- Colombia reforzará de forma "permanente" la seguridad en la zona fronteriza con Ecuador para impedir la actividad de organizaciones criminales y asegurar las "zonas veredales", donde los guerrilleros de las FARC harán su tránsito a la vida civil tras el acuerdo de paz alcanzado con el Gobierno.



El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, quien hoy participó en Quito en una sesión de trabajo para informar al Gobierno ecuatoriano sobre la evolución del proceso de paz en su país, dijo a periodistas que en la reunión se informó acerca de la situación de las zonas veredales, tres puntos situados cerca de la frontera: uno a seis kilómetros, otro a 12 y otro a 50.



"Ecuador requiere información sobre su funcionamiento y lo haremos no solo hoy sino permanentemente", declaró el ministro, quien formaba parte, junto con altos mandos militares colombianos, del equipo encabezado por la canciller, María Ángela Holguín.



Según Villegas, la paz en Colombia no solamente debe beneficiar a ese país, sino a los vecinos, "que han sido solidarios, especialmente el Ecuador y ahora más con su generosa intervención en favor de las conversaciones con el ELN", el Ejército de Liberación Nacional, segunda guerrilla en importancia de Colombia.



El titular colombiano de Defensa indicó que durante el encuentro se informó sobre "la parte práctica de la desmovilización, el desarme y la reincorporación de las FARC, sobre las zonas veredales que están cerca de la frontera", asunto sobre el que Ecuador solicita estar al corriente.



La primera frontera en la que se reforzará la seguridad será la de Ecuador, según establece el "Plan Victoria" de consolidación territorial en las zonas de influencia que dejarán las FARC, precisó Villegas.



En cuanto a la situación actual en la zona fronteriza, según el ministro, no se ha documentado el paso de disidentes de las FARC hacia Ecuador ni se ha constatado un incremento de los grupos de crimen organizado, sino una mejora de la situación, a juzgar por los datos sobre homicidio y extorsión en los municipios fronterizos.



Pero advirtió de que "hay que tener especial cuidado" con lugares como Nariño y Tumaco, "donde realmente hay una concentración todavía de violencia".



El Gobierno colombiano y las FARC firmaron el pasado 24 de noviembre en Bogotá un acuerdo de paz para finalizar más de medio siglo de conflicto armado interno.