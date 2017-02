El expresidente mexicano Felipe Calderón donará su pensión a niños con cáncer

EFE

México.- Felipe Calderón anunció hoy su decisión de donar a la organización de niños con cáncer "Aquí nadie se rinde", con sede en la capital mexicana, la pensión vitalicia a la que tiene derecho por haber sido presidente de México.



"He decidido donar la pensión que me corresponde como presidente de México a la organización 'Aquí nadie se rinde' para niños con cáncer", dijo Calderón (2006-2012) en una carta dirigida a la presidenta de esta entidad, Laura Vidales.



Explicó que la pensión de retiro le permite a los ex jefes de Estado de México "tomar decisiones muy delicadas con toda libertad sin preocuparse del futuro y, en consecuencia, sin ser vulnerable a los fuertes intereses económicos que existen en el país".



No obstante, "mucha gente la considera injustificada, dada la terrible situación del país y de millones de familias", reconoció.



Sobre su decisión de aceptar la pensión de expresidente, Calderón explicó: "Nunca robé, ni tenía otro ingreso distinto al de servidor público y la necesitaba".



Añadió que actualmente tiene la oportunidad de dar conferencias y de desarrollar otras actividades, y confió en que ello le permita sostener a su familia.



Calderón hizo un amplio reconocimiento al trabajo que desempeña la organización "Aquí nadie se rinde" y expresó su confianza en que los recursos de la pensión puedan "ser de utilidad para las niñas y los niños que reciben apoyo".



Como expresidente, Calderón tiene derecho a una pensión vitalicia de unos 205.000 pesos mensuales (unos 10.265 dólares).



Los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000), ambos del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), renunciaron a recibir esta pensión.



En tanto, los exgobernantes Vicente Fox (2000-2006), quien ganó la Presidencia de la mano del conservador Partido Acción Nacional (PAN) como Calderón, y Luis Echeverría (1970-1976), del PRI, sí la reciben.



La organización "Aquí nadie se rinde" fue creada en 2005 para acompañar a niños y niñas con cáncer, financiar trasplantes de médula e impulsar la investigación y capacitación del cuerpo médico de oncología pediátrica; en 2016 dio ayuda a 10.000 familias.