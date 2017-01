El grueso de las Farc camina a zonas de reunión entre críticas al Gobierno

EFE

Bogotá.- El grueso de los guerrilleros de las FARC comenzó a llegar hoy a las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) en las que deben dejar las armas y desmovilizarse, entre críticas al Gobierno por la falta de infraestructuras.



En total, se espera que 4.329 hombres de las FARC lleguen hoy a las zonas y antes del final de esta semana lleguen unos 2.000 más, lo que supondría alrededor de 6.300 guerrilleros, según los cálculos del Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo.



Esa es "la cifra global" de los miembros de las FARC, si bien quedan al margen los milicianos, los que no portan uniforme e integran las redes de apoyo a la guerrilla en campos y ciudades, que acudirán a las zonas pero no permanecerán en ellas porque "no tendría justificación", según el funcionario.



De este modo no quedarán "fuera del radar" y podrán hacer "su tránsito a legalidad".

Líder

Uno de los líderes de las FARC que más peso ha tomado desde el comienzo de los diálogos de paz con el Gobierno, Jorge Torres Victoria alias "Pablo Catatumbo", lideró hoy una columna de guerrilleros hacia una de las ZVTN ubicada en la aldea de La Elvira, en el municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca (suroeste).



Al llegar denunció que el lugar no cuenta con la infraestructura necesaria para albergar a los cerca de 500 guerrilleros que deben recibir en el punto.



En el lugar lo único construido es una casa todavía inconclusa con un techado de zinc, mientras maquinaria pesada de las Fuerzas Armadas trabajan para aplanar el terreno.



El Gobierno también ha llevado materiales de construcción para que, tal como acordaron, los guerrilleros construyan sus campamentos.



En este sentido, Jaramillo comentó que "no es fácil" el camino de las FARC hacia las zonas debido a la geografía y las condiciones climáticas.



El Alto Comisionado dijo a sus "queridos escépticos", que dudaban de que algunas unidades como la "columna móvil Teófilo Forero" o las que operaban en la zona fronteriza con Ecuador se fueran a desmovilizar, que esos guerrilleros ya están en las ZVTN.



Preguntado sobre la situación de los menores de edad en las filas guerrilleras, recordó que el Consejo Nacional de Reincorporación definió diez "lugares transitorios" a los que llegarán estos y donde recibirán un diagnostico y se les hará una revisión de su situación.



En este sentido, afirmó que les darán el "tratamiento adecuado" para evitar así que "salgan por la puerta de atrás sin ningún tipo de acompañamiento profesional", lo que a su juicio podría hacer que se reprodujese la violencia tras el fin del conflicto armado.

Retrasos

Por su parte, el gerente de las ZVTN, Carlos Córdoba, señaló que los retrasos en el camino de los guerrilleros se debieron a "situaciones de contingencia".



Esas situaciones se han debido a las fuertes lluvias, a que algunos grupos guerrilleros habían "subdimensionado lo que llevaban" y tuvieron que contratar más vehículos de transporte o a que los subversivos no tenían todo preparado para partir, entre otras cosas.



Córdoba explicó que para el traslado de los guerrilleros están utilizando alrededor de 450 camionetas, 200 vehículos camperos, 120 camiones, 30 volquetas, 160 autobuses, 80 lanchas, 35 mulas de carga y 10 tractores.



El Alto Consejero para las Regiones, Carlos Correa, aseguró que hay comunicación con los gobernadores, así como con 25 alcaldes en las que están instaladas las zonas.



Para una mejor coordinación crearon también una "aplicación móvil para comunicarles minuto a minuto lo que podría estar ocurriendo".



Mientras comienzan a abandonar las zonas en las que operaban, la Fundación Paz y Reconciliación alertó del riesgo de que esas áreas sean ocupadas por otros actores armados ilegales.



"Antes de comenzar el preagrupamiento, esta guerrilla operaba en 242 municipios y los están abandonando para concentrarse en 26 veredas. Se puede decir que del 100 % del territorio donde operaban van a abandonar el 98 %" afirmó en una rueda de prensa el subdirector de esa organización, Ariel Ávila.



En este sentido, se refirió al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que aseguró que está copando espacios de las FARC en algunas regiones del país, así como "Los Pacheli", que forman parte de la mafia Oficina de Envigado, "Los Zorros" y el Clan del Golfo.



Ávila también detalló que las disidencias de las FARC han tomado peso en algunas regiones.



Pese a las dificultades, el traslado de los guerrilleros debe concluir esta semana, y mañana Jaramillo y el número dos de las FARC, Luciano Marín Arango alias "Iván Márquez", asistirán a la entrada de un grupo de más de 200 rebeldes en la zona veredal de Pondores, en el departamento caribeño de La Guajira.