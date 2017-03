El principal asesor económico de Trump venderá sus acciones en un banco chino

11:13 AM Cohn, expresidente de Goldman Sachs, planea desprenderse de sus acciones en el Industrial and Commercial Bank of China

EFE

Nueva York.- El banquero Gary Cohn, el principal asesor económico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, venderá su participación en un banco chino para evitar un posible conflicto de intereses, según publica hoy The New York Times.



Cohn, expresidente de Goldman Sachs, planea desprenderse de sus acciones en el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), la mayor entidad financiera del mundo, con activos de 3,5 billones de dólares, para evitar conflictos con su nuevo rol en la Casa Blanca.



No está claro cuándo el banquero compró esas acciones, que están valoradas a fecha de hoy en unos 16 millones de dólares, ni cuándo se completará la venta, según fuentes no identificadas citadas por el periódico neoyorquino.



Hasta su llegada a la Casa Blanca como director del Consejo Económico Nacional, encargado de coordinar la política económica de la nueva administración, Cohn se desempeñaba como presidente del grupo bancario Goldman Sachs.



La participación del ejecutivo en ese banco puede representar un conflicto ya que la Administración Trump se ha referido a China en varias ocasiones como una amenaza para el crecimiento de la economía estadounidense, según el mismo periódico.



Está previsto que Trump se entreviste por primera vez con el mandatario chino, Xi Jinping, en abril en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), donde estarán encima de la mesa temas como el comercio.