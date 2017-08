Exmilitar dijo que hijo de Maduro tenía vínculos con "El Chapo"

En entrevista con el canal de televisión colombiano NTN24, el excapitán venezolano Sunny Balza Dugarte, quien busca asilo político en Estados Unidos, aseguró que "las cargas se efectuaban durante horas nocturnas por parte de camionetas pick up que ingresaban directamente a rampas con bultos desconocidos".



La operación, según Balza, se realizaba en la rampa militar del Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño, ubicado en isla Margarita, y no tenía "ningún tipo de control aeroportuario ni de narcóticos".



El exmilitar, quien enfrenta una orden de captura en Venezuela, no descartó que los bultos pudieran contener sustancias ilícitas "por el tipo de embalaje y de unidad que se ingresaba a las aeronaves propiedad de la estatal petrolera Pdvsa".



De acuerdo con Balza, también los hijos de Cilia Flores, esposa del presidente Maduro, y el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, utilizaban ese puerto aéreo para transportar "paquetes desconocidos".



El excapitán manifestó igualmente que durante su estadía en isla Margarita "Nicolasito" participó en "orgías con decenas de mujeres", junto a "sus asesores, los encargados de efectuar los enlaces con el componente Guardia Nacional, personalidades de la gerencia de Pdvsa y del alto mando militar".



En la entrevista Sunny Balza Dugarte se refirió también a que personas "cercanas" al Gobierno de Nicolás Maduro tuvieron encuentros en isla Margarita con el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán y otros miembros del Cartel de Sinaloa.



Balza, quien fue comandante de la unidad militar adscrita al aeropuerto de la isla, aseveró que "El Chapo", hoy preso en una cárcel de Estados Unidos, llegaba por vía marítima "cada dos o tres meses" y "se alojaba en el área de El Yaque, en donde tiene viviendas".