Guatemaltecos piden renuncia presidente y justicia por 38 muertas en incendio

"Culpables renuncien ya" decía un cartel con la fotografía de Morales y del vicepresidente, Jafeth Cabrera, que llevaba un hombre en la marcha que salió desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y llegó a la Plaza de la Constitución, frente al antiguo Palacio de Gobierno.



Estudiantes de la estatal Universidad de San Carlos (Usac) que participaron en la caminata exigieron "cárcel" por la muerte de las niñas.



"Más que todo estamos pidiendo justicia por estas niñas que ni siquiera tuvieron un momento de paz, de tranquilidad, en el mal llamado hogar seguro, que era un campo de concentración", dijo a Efe uno de los manifestantes que solo se identificó como Amilcar.



Agregó que las muertes de las menores por el incendio que se registró en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, localizado en San José Pinula, es "culpabilidad de las autoridades".



Amilcar hizo un llamamiento a Amnistía Internacional y a la Unicef a que envíen un equipo a Guatemala para que investigue la tragedia.



En la Plaza de la Constitución los guatemaltecos colocaron mensajes de solidaridad por las víctimas y sus familiares, y también exigiendo la renuncia del presidente y vicepresidente.



"Fallaste PDH, fallaste PGN, fallaste Jimmy. Guatemala llora sangre", decía un texto colocado en el piso de la plaza.



El mensaje hacía referencia a la Procuraduría de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la Nación por no velar por las garantías de las menores, que según reconoció Morales anoche en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNN, "estaban bajo llave".



"Lo siento" decían varios mensajes en una extensa manta, mientras que varias mujeres exhortaron a sobrevivientes del incendio a no callar y a denunciar al Estado.



Algunos de los manifestantes llevaron banderas de color negro en señal de luto por las víctimas del siniestro. En el interior del país también hubo manifestaciones pacíficas de universitarios que repudiaron la muerte de las niñas y adolescentes.



La poderosa cúpula empresarial guatemalteca demandó hoy a las autoridades una "investigación" profunda por la muerte de las 38 niñas y expresó su solidaridad y apoyo a los familiares de las víctimas.



"No hay ninguna duda de que debemos exigir a las autoridades la investigación profunda de lo sucedido y la determinación de responsabilidades para quien las tenga", dijo el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) en un comunicado.



La Procuraduría General de la Nación (PGN) confirmó hoy que cuatro víctimas del incendio serán trasladadas al hospital de Galveston, Texas (EE.UU.) para recibir atención médica.



El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha admitido la responsabilidad del Estado en esta tragedia, y explicó que se debe esperar el resultado de las investigaciones para deducir las responsabilidades a quienes hayan cometido alguna negligencia en el caso.