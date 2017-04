HRW: se quintuplican los venezolanos que emigran a Brasil por la crisis

"Brasil está intentando atender las necesidades urgentes de los venezolanos que son víctimas de una crisis humanitaria de la cual el Gobierno de Nicolás Maduro e el principal responsable", afirmó hoy José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.



El Gobierno venezolano "niega" que exista esa crisis y "no está dando una respuesta adecuada", por lo que "decenas de miles" de venezolanos emigran, miles de ellos a Brasil, sobre todo los que no pueden comprar un pasaje de avión y optan por atravesar la frontera con el estado brasileño de Roraima, en el norte.



El número de venezolanos que se trasladaron al país vecino con la intención de vivir allí se ha quintuplicado desde 2014, llegando a los 7.150 durante los primeros 11 meses de 2016, según cifras oficiales recogidas por HRW en su investigación de campo.



"Muchos venezolanos viven en condiciones precarias en las calles y en un centro de acogida en Boa Vista, capital de Roraima", indica el estudio.



Sin embargo, los más de 60 venezolanos entrevistados por HRW el pasado febrero aseguraron que "a pesar de las duras condiciones" en las que viven, están "mejor en Brasil que en Venezuela".



Algunos de los venezolanos que llegan a Brasil buscan ser acogidos como refugiados, otros intentan encontrar un trabajo temporal y también hay un grupo que viaja para obtener asistencia médica de urgencia.



"La migración sin precedentes de venezolanos está poniendo al límite de su capacidad al sistema público de salud de Roraima, que ya estaba saturado, y está colapsando el sistema brasileño de procesamiento de solicitudes de asilo", indica el informe de HRW.



Además, varios profesionales de la salud brasileños explicaron a la organización que, en general, los venezolanos llegan al hospital en situación de mayor gravedad que los pacientes de Brasil, "por no haber recibido tratamiento adecuado en su país".



Muchos son atendidos por complicaciones de enfermedades como sida, neumonía, tuberculosis y malaria que no habían sido tratadas en Venezuela por la escasez de medicamentos.



El número de venezolanos que solicitó asilo en Brasil pasó de 54 en 2013 a 2.595 en los primeros 11 meses de 2016, según datos oficiales citados por HRW en su informe.



El gran volumen de solicitudes de venezolanos sin resolver "está demorando el procesamiento de todas las solicitudes de asilo en Brasil", indica el estudio.



HRW presentó este informe al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y Vivanco pidió a los Gobiernos de América Latina que "coloquen la crisis de Venezuela como asunto prioritario" porque "ya está teniendo consecuencias fuera de sus fronteras" y, "tarde o temprano, tendrán que presionar a Maduro para que deje de negarla y tome medidas".