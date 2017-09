Jorge Ramos lamenta que en México maten periodistas sin que Estado haga algo

05:29 PM El presentador, que vive en Estados Unidos, lamentó que el Gobierno no quiera "reconocer la realidad" de que están matando a los periodistas "por su profesión"

EFE

Medellín.- El periodista mexicano Jorge Ramos lamentó que en su país sigan matando periodistas mientras el "Gobierno no está haciendo nada" para proteger a ese gremio ni a sus ciudadanos.

"En México no hay un verdadero interés del Gobierno mexicano, a pesar de lo que digan después de esta conferencia, de proteger a los periodistas, y lo peor de todo ¿saben qué?, es que nos van a seguir matando, nos van a seguir matando periodistas", dijo Ramos en Medellín en el conversatorio "Desobedezcan, siempre desobedezcan".

El también escritor, destacado este año por la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) con el "Reconocimiento a la Excelencia", se quejó de que en México "el Gobierno no está haciendo nada para proteger ni a periodistas ni a ciudadanos".

"No es normal que te maten 87.000 personas en un sexenio, ese es el número de personas muertas en México, no es normal; no es normal que te maten 36 periodistas en el sexenio de Peña Nieto", subrayó.

Ramos calificó de "verdaderos héroes" a los periodistas que se quedan en las pequeñas ciudades, "con los narcos, con el alcalde, con el Estado que sencillamente no los protege para absolutamente nada".

A su juicio, al "Estado mexicano no le importa: ellos creen que el problema en México es un problema de relaciones públicas, es un problema de percepción".

El presentador, que vive en Estados Unidos, lamentó que el Gobierno no quiera "reconocer la realidad" de que están matando a los periodistas "por su profesión".

Durante la charla, en la que estuvo acompañado por la periodista colombiana María Elvira Arango y el brasileño Rosental Alves, defendió además que los periodistas están "obligados a tomar partido" frente a casos de racismo, discriminación, derechos humanos, corrupción, democracia y mentiras públicas.

Aprovechó para defender como parte del trabajo de los periodistas "enfrentar a los que tienen el poder", y sobre el papel de la prensa frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "toca pararnos y decir que no".

Como integrante de la comunidad hispana, apuntó que en Estados Unidos el problema no es nada más Trump.

"Hubo 63 millones de personas que votaron por Donald Trump, entonces cuando Donald Trump sale a insultarnos lo que ocurre también es que le está dando permisos a otros para expresar sus prejuicios, para acusarnos de la misma forma", señaló.

Para el periodista, el "problema en Estados Unidos es en parte demográfico", ya que en 2044 todos en ese país serán "minoría"

"Y muchos estadounidenses no quieren darse cuenta que su país no es de blancos, que su país, cuando se ven en el espejo, es un país mixto, de muchos colores", agregó.

También durante su exposición defendió que se siga informando sobre la situación en Venezuela y en Cuba, y, a partir de su experiencia, recomendó pasar de las "pantallas grandes a las pequeñas".

El Festival del Premio Gabriel García Márquez comenzó este jueves en Medellín su quinta edición, que se extenderá hasta este sábado.