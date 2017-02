Nylander será el nuevo mediador de la ONU en litigio entre Venezuela y Guyana

Venezuela y Guayana acordaron en 1966 pedir la mediación de la ONU para resolver el litigio sobre la región de Esequibo.



La disputa territorial se agudizó en 2015 después de que se descubrieran yacimientos de petróleo en aguas de la zona en disputa.



Nylander actuará como representante personal en esas gestiones del secretario general de la ONU, António Guterres, según informó en su rueda de prensa diaria en Naciones Unidas el portavoz Stéphane Dujarric.



La fuente recordó que, según anunció la ONU el pasado 16 de diciembre, el "proceso de buenos oficios" que ha llevado a cabo la Naciones Unidas continuará hasta el final de 2017, con un "mandato fortalecido de mediación".



Si para entonces la ONU entiende que no hay un "progreso significativo" para resolver la controversia, Guterres derivará el caso a la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, a no ser que los dos países le pidan explícitamente que no lo haga.



Nylander fue enviado especial de Noruega al proceso de paz de Colombia entre 2012 y 2016 y también representó a su país ante la ONU entre 2001 y 20014.



Reemplaza en esas gestiones a Norman Givan, que falleció en abril de 2014.