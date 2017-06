Opositores venezolanos interrumpen la plenaria de la Asamblea General de OEA

EFE

Cancún, México.- Un grupo de legisladores de la oposición venezolana y exiliados de ese país interrumpieron hoy la tercera sesión plenaria de la 47 Asamblea General de la OEA que se desarrolla desde el lunes en el balneario mexicano de Cancún.



Una decena de venezolanos, que portaban una bandera de su país, ingresaron de manera intempestiva al auditorio del hotel Moon Palace, donde están reunidas las delegaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la última jornada de la cita.



"Señoras y señores, están obstaculizando la sesión, permitan continuar con el desarrollo de esta tercera sesión plenaria", exhortó el canciller mexicano, Luis Videgaray, presidente de la Asamblea.



Tras unos instantes de desconcierto, la delegación de Ecuador tomó la palabra, pero Videgaray la interrumpió para hacer un segundo exhorto a los manifestantes, a los que solicitó que se retiraran de la sala "para continuar con el desarrollo en orden de la sesión".



Esta vez el grupo abandonó el recinto y, en declaraciones a los periodistas, Carlos Vecchio, opositor exiliado en Miami, pidió a la OEA dejar a un lado las "normas procedimentales" para buscar un consenso que permita a su país "salir de la peor crisis" de su historia reciente.



"La Asamblea Constituyente va a profundizar el conflicto", advirtió el coordinador de política nacional del partido Voluntad Popular, quien aseguró que "cada día que pasa es un muerto más en Venezuela producto de la represión, aquí no gana ni pierde el régimen o la oposición, pierde Venezuela".



La delegación opositora está encabezada por el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional venezolana, Luis Florido, y entre sus miembros están el diputado Williams Dávila, además de Vecchio.



A escasas horas de que concluya la Asamblea, todo parece indicar que el encuentro se saldará sin un texto conjunto con propuestas a la crisis de Venezuela, indicaron a Efe varias fuentes diplomáticas.



La reunión de cancilleres celebrada el lunes pasado con ese motivo fue suspendida después de que las dos resoluciones presentadas no alcanzaran los 23 votos necesarios.



Sin embargo, desde entonces el grupo liderado por México -que presentó una resolución que pedía al Gobierno de Nicolás Maduro reconsiderar la Asamblea Constituyente, entre otras demandas- busca sacar adelante otro texto en el marco de la Asamblea General.



Una de las posibilidades era incluir una referencia a la crisis de Venezuela en el proyecto de resolución general sobre derechos humanos que se votará este miércoles, pero el embajador mexicano en la OEA, Luis Alfonso de Alba, confirmó que ello finalmente no ocurrió.