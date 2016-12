Pdvsa confirmó que cedió en garantía a Citgo para conseguir prestamos

Vía El Nacional

Caracas.- La compañia estadal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) confirmó este viernes que usó el 49,9% de las acciones de su filial en Estados Unidos, Citgo Petroleum, como garantía para nuevos préstamos, dos meses después de emplear el 50,1 por ciento restante como respaldo de una operación de canje de bonos.

"Al igual que Pdvsa se apalancó en el pasado mes de octubre utilizando como garantía el 50,1 por ciento de Citgo para la operación de canje de bonos, ha usado el 49,9 por ciento restante para el levantamiento de nuevos financiamientos", dijo la compañía sin ofrecer más detalles.

Sin embargo, aclaró que su filial Citgo le sigue perteneciendo.

"Cualquier empresa de clase mundial, como Petróleos de Venezuela, utiliza sus activos para el respaldo de sus transacciones y el apalancamiento de sus inversiones, razón por la cual es totalmente falso que se estén cediendo activos a terceros", explicó.

Los conocidos problemas de flujo de caja de PDVSA aumentaron en los últimos meses debido a los bajos precios del crudo, lo que está afectando a los ingresos por exportaciones del país socio de la OPEP.

Revelación

El restante 49,9% de las acciones de la empresa estadounidense Citgo, propiedad 100 % de Pdvsa, han sido hipotecadas secretamente a un brazo financiero de la empresa estatal rusa Rosneft, indicó previamente una investigación de Redd Intelligence, según el Latin American Herald Tibune (LAHT).

“Steven Bodzin, uno de los principales reporteros de investigación en América Latina, informó que Pdvsa, con un efectivo limitado, hipotecó 49,9% de Citgo a Rosneft por un préstamo de US $ 1,500 millones”, afirmó el periódico.

Con esta nueva acción, se completarían las hipotecas por 100% de las acciones de Citgo, luego de que Pdvsa hipotecó 50,1% de Citgo Holding Inc. como garantía para que los tenedores de bonos de Pdvsa con vencimiento este año los canjearan por un nuevo bono a 4 años. En caso de incumplimiento de PDVSA, los tenedores de los nuevos bonos de Pdvsa por US$ 3.400 millones al 8.5% con vencimiento en 2020 podrían tomar 50.1% de Citgo Holding Inc.

La hipoteca quedó en evidencia por una declaración del Código Comercial Uniforme de Delaware (UCC en inglés) a favor de Rosneft Trading SA por PDV Holding Inc que fue descubierta por Redd Intelligence quien difundió la noticia.

Russ Dallen del Fondo de Oportunidades Venezuela, que ayudó describir la hipoteca secreta, señaló que el 30 de noviembre las reservas de Venezuela subieron en $ 891 millones y que los analistas no han sido capaces de dar cuenta de dónde salió el dinero, lo que lleva a la posibilidad de que pudiera haber sido el resto del préstamo de Rosneft.

Dallen agregó que PDVSA dio a entender durante una conferencia telefónica con potenciales inversionistas que participaron en el canje de bonos PDVSA 2020 con garantía de Citgo, que Venezuela era libre de utilizar el restante 49,9% de Citgo Holding en respuesta a una pregunta, acuerdo que pudo haber sido firmado después de que Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos.

Citgo ya está siendo demandado en Delaware separadamente por ConocoPhillips y Crystallex bajo la Ley Uniforme de Transferencia Fraudulenta de Delaware, alegando que Citgo, PDVSA y Venezuela “transfirieron fraudulentamente” US$ 2.8 mil millones fuera de Estados Unidos para evitar miles de millones de pagos a acreedores.

Las demandas están en proceso.