Puerto Rico dice que Maduro "no tiene fuerza moral" para hablar de libertad

EFE

San Juan.- El secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, manifestó hoy que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "no tiene fuerza moral para hablar de libertad" y "menos inmiscuirse en la situación política" de la isla.



Las declaraciones del secretario de Estado se producen después de que "un medio de comunicación internacional publicara una conversación telefónica entre el excarcelado Oscar López Rivera con el presidente de Venezuela. Durante la conversación, Maduro abogó por la independencia de Puerto Rico", según un comunicado del Ejecutivo.



El independentista puertorriqueño, de 74 años, quedó ayer en libertad tras más de 30 años en la cárcel, de los que pasó poco más de tres meses bajo arresto domiciliario en San Juan.



A su salida, López agradeció a varios presidentes, entre ellos Maduro, el que contribuyeran a su libertad, mientras que el presidente venezolano se felicitó por la liberación del expreso político.



"Resulta irónico que sea la persona responsable de dirigir un régimen dictatorial, donde se violentan los derechos más elementales del ser humano, como lo es atentar contra la integridad y la vida de personas en Venezuela por intentar expresar su sentir en contra del Gobierno, quien ahora tenga el descaro de abogar por libertades en Puerto Rico", sostuvo el secretario de Estado de Puerto Rico.



Rivera Marín añadió que "nuestra democracia y los derechos que nuestra ciudadanía americana garantiza a los puertorriqueños, son los mismos que hoy no existen en Venezuela".



"Si Oscar López coincide con la forma de pensar y de actuar de Nicolás Maduro, es un derecho que tiene y que nuestro sistema democrático le garantiza. Lo que debe tener claro el presidente de Venezuela es que no le reconocemos estatura moral para hablarle a los puertorriqueños de libertad y menos de democracia", agregó el secretario de Estado de Puerto Rico.



Rivera Marín expresó que "la conversación telefónica entre Oscar López y Nicolás Maduro, divulgada por un medio de comunicación, evidencia cómo piensan y en qué coinciden las personas que tuvieron ese intercambio".



"En nuestra democracia hay espacio para diferir y expresarlo libremente. Eso no es posible en Venezuela. Ejercitando ese mismo derecho, rechazamos la intervención de Nicolás Maduro en los asuntos políticos de Puerto Rico y el evidente vínculo que tiene con sectores que promueven el desorden en nuestra Isla", concluyó el secretario de Estado.



Desde hace mes y medio, en Venezuela se desarrolla una ola de manifestaciones en contra del Gobierno de Nicolás Maduro y algunas de estas protestas han sido reprimidas y han degenerado en hechos de violencia que han dejado un saldo de 45 muertos y cientos de heridos y detenidos.