Suspenden policía que filtró video de tiroteo en aeropuerto de Florida

EFE

Miami.- Un policía que filtró un video del tiroteo ocurrido el pasado viernes en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, en el sureste de Florida, fue suspendido de empleo y sueldo, informaron hoy la oficina del alguacil de esta ciudad.



Michael Dingman fue suspendido de empleo y sueldo a raíz de que una investigación realizada por el alguacil de Fort Lauderdale, Scott Israel, descubriera que fue quien filtró un video grabado por las cámaras de seguridad de la zona de recogida de equipaje de la Terminal 2, donde se produjo el ataque que causó cinco muertos.



"He suspendido a un agente sin paga en conexión con esta investigación interna activa" que continúa abierta, indicó Israel en un comunicado.



El video de unos veinte segundos difundido el pasado domingo muestra cómo el atacante, el exmilitar Esteban Santiago Ruiz, de 26 años y con posibles graves trastornos psicológicos, camina sin despertar sospechas por la zona, dispara a sangre fría a sus víctimas y desata el pánico en la terminal.



El exmilitar de origen puertorriqueño se entregó a la policía cuando se le acabó la munición de su pistola semiautomática de 9 milímetros que había traído dentro de una maleta que facturó en Anchorage (Alaska), el origen de su viaje, y recogió en Fort Lauderdale.



El pasado lunes la jueza Alicia Valle informó a Santiago en su primera comparecencia ante la justicia de que está acusado de tres cargos federales que pueden resultar en una condena a muerte, por el asesinato de cinco personas y dejar heridas a otras ocho.



El hombre, que aparentemente ha experimentado trastornos mentales desde su regreso de Irak en 2011, confesó a la policía haber planeado el ataque en el aeropuerto.



Sus motivaciones no han sido determinadas todavía. Las autoridades no han descartado que se trate de un acto terrorista.