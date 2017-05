AP

ABILENE, Texas, EE.UU.- Una jaguar escapó de su recinto y atacó a un mono en un zoológico de Texas, pero el público no corrió peligro, dijeron las autoridades del parque, aunque reconocieron que no saben cómo escapó la felina. El director ejecutivo del Zoo de Abilene, Bill Gersonde, dijo que la desaparición de Estrella, de dos años, fue descubierta el lunes por la mañana antes de que abriera el parque. Estrella fue hallada poco después arriba del recinto de los monos araña. Según Gersonde, la jaguar pudo introducir una garra y lastimar gravemente a un mono, que ha sido sacrificado. Estrella fue sometida mediante un dardo sedante y encerrada en una jaula. Gersonde dijo en conferencia de prensa que las puertas del recinto de jaguares son seguras y que el público no corrió peligro. No dio más detalles.