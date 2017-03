Uruguay votará en contra de aplicar Carta Democrática de la OEA a Venezuela

EFE

Montevideo.- El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo hoy que ha dado instrucciones al representante de su país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Hugo Cayrús, para que vote negativamente la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, en el caso de que se llegara a plantear.



"Yo ya he dado instrucciones a nuestro embajador ante la OEA para que, en el caso de que se llegara a plantear la aplicación de la cláusula democrática, el Uruguay vote negativamente", afirmó Nin Novoa a la prensa en el marco de su participación en un acto en Montevideo.



"Y esto lo digo y lo hemos asumido porque nos parece mucho mejor que Venezuela esté dentro de la OEA y no fuera para ayudarla y ayudar al pueblo venezolano", agregó el canciller uruguayo.



Nin Novoa consideró así "inconducente" la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela porque, en su opinión, "lo único que hace es aislar a Venezuela y a su pueblo de los organismos formales de discusión que han venido tratando de ayudar a solucionar la crisis que todo el mundo dice que tiene".



La semana pasada 14 países -Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay- pidieron a Venezuela que fije un calendario electoral y libere a los políticos presos.



Esos países, junto a otros cuatro caribeños -Barbados, Bahamas, Santa Lucía y Jamaica- realizarán este martes una reunión en Washington para considerar la situación en Venezuela, aunque no se precisó si se votará si se inicia la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.



La Carta, el instrumento jurídico de la OEA para proteger la democracia en la región, contempla un proceso gradual que va desde las gestiones diplomáticas hasta, como último recurso, la suspensión de un Estado.



Nin Novoa se mostró más partidario de arropar la iniciativa de los expresidentes Martín Torrijos (Panamá), Leonel Fernández (República Dominicana) y por el ex jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero para "establecer las condiciones mínimas de una convivencia pacífica" en Venezuela.



El canciller comentó que esta iniciativa "está basada en el diálogo y en las bases que se establecieron para hacer que Venezuela pueda tener un desarrollo económico social y político normal, así que nos parece que la cláusula democrática no ayuda en absoluto a esos fines".



"Así que Uruguay no va a votar la aplicación de la Cláusula", reiteró el canciller.