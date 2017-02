Al menos 52 muertes en tres días en ciudad brasileña con policías en huelga

"El Gobierno"(de Espírito Santo) viene tratando la seguridad con desdén, está precarizando los servicios, no invierte en seguridad y no da valor al personal", dijo hoy a Efe el presidente del Sindicato de Policías Civiles estatal, Jorge Emiliano Legal.



En los últimos tres días, ha habido un aumento en los crímenes principalmente de "homicidios, robos, y hurtos", que ha derivado, hasta el momento, en 52 muertes, "récord" histórico para Vitória en febrero, añadió Legal.



Según el dirigente sindical, la ciudad vive un "verdadero caos" en materia de seguridad y los habitantes están "nerviosos" ante los asaltos que se han producido desde que los agentes decidieron ir a la huelga.



Desde el sábado, familiares de los policías militarizados, que exigen una mayor inversión para garantizar el buen ejercicio de sus funciones así como un "reajuste salarial", se han manifestado y han impedido la salida de los agentes de sus cuarteles.



Los familiares de los policías militares encabezan la protesta porque los agentes tienen estatus de soldados y el Código Penal Militar brasileño castiga con una condena de hasta dos años de prisión su participación en huelgas o manifestaciones.



El Ministerio de Defensa ha autorizado el envío de las Fuerzas Armadas "para garantizar la ley y el orden" en la ciudad respondiendo a una petición del gobernador.



Para el sindicato, esta decisión constituye un "paliativo" que "no va a resolver el problema de la inseguridad" ya que el combate al crimen solo puede ser efectivo si se invierte en la "reestructuración del cuerpo y en recursos humanos".



"Va a ser un paliativo porque (el Ejército) tendrá que volver un día a los cuarteles y el crimen seguirá entonces libre para actuar", aseveró Legal.