Cuatro muertos y ocho heridos fue e saldo de un motín en una cárcel brasileña

Sao Paulo.- Al menos cuatros presos murieron y otros ocho resultaron heridos hoy en un motín en una cárcel de Río Grande do Sul, estado en el sur Brasil, en el que el número de internos doblaba su capacidad, informaron fuentes oficiales.



La revuelta fue iniciada a primera hora de la mañana por "uno o dos presos en régimen semiabierto" que prendieron fuego a algunos colchones de las celdas de la prisión Getúlio Vargas, según señalaron a Efe fuentes de la Superintendencia de Servicios Penitenciarios (Susepe) de Río Grande do Sul.



El fuego se extendió rápidamente por el penal y provocó la muerte por inhalación de humo de al menos cuatro presos, cuyos cuerpos fueron encontrados en el patio central.



Los fallecidos ya han sido identificados pero su nombre no fue divulgado por la Susepe por respeto a las familias.



Los ochos heridos presentaron síntomas de intoxicación y fueron trasladados a los hospitales de la zona para ser tratados, agregó el organismo.



La prisión regional Getúlio Vargas tiene una capacidad para albergar un máximo de 56 personas, pero hasta octubre de este año había registrados en su interior un total de 132, según datos oficiales de la Susepe.



La superpoblación carcelaria es un problema "en todos los penales de Río Grande do Sul", denunciaron estas mismas fuentes, algo que se puede hacer extensible a muchos otros estados de Brasil.



Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gigante sudamericano en octubre pasado a "prevenir la repetición" de motines en el país, los cuales han provocado decenas de muertos en los últimos meses, como los ocurridos en cárceles de los estados de Roraima, Rondonia y Acre.



Algunos de estos motines se generaron por la lucha entre miembros de los llamados Comando Vermelho (Comando Rojo) y Primer Comando de la Capital (PCC), dos de las principales organizaciones criminales de Brasil