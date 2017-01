Dos estudiantes detenidos por supuesto plan de matanza en colegio de Florida

Los dos adolescentes, cuya identidad no fue divulgada, son estudiantes del colegio The Villages Charter Middle School y fueron detenidos después de que varios "rumores" indicaran que un estudiante planeaba llevar a cabo una matanza en el citado centro educativo, según el alguacil William Farmer.



Este miércoles, el alumno de 13 años arrestado, que supuestamente planeaba el "ataque", fue "interceptado" por la Policía cuando se dirigía al colegio y, en un posterior interrogatorio, "reconoció que estaba involucrado" en un plan de matanza al estilo Columbine.



Durante el interrogatorio, los agentes conocieron que un segundo alumno de ese colegio, de 14 años, formaba también parte del plan, por lo que procedieron a su rápido arresto en el campus de la escuela.



No obstante, las autoridades no encontraron ningún arma en posesión de los muchachos, ni en sus mochilas ni en las taquillas del colegio.



Sin embargo, en el registro que la Policía realizó con una orden judicial en el domicilio de los dos estudiantes se encontraron armas de fuego.



El chico de 14 años "reconoció" que había conversado con el otro estudiante sobre el tiroteo de Columbine y que "los dos habían planeado un ataque" que pensaban comenzar con una señal para abrir fuego, agregó la oficina del alguacil en el comunicado.



Sobre los dos estudiantes, que se encuentran bajo custodia del Departamento de Justicia Juvenil, pesan los cargos de "conspiración para cometer un asesinato".



El 20 abril de 1999, dos estudiantes de 17 y 18 años mataron a 13 personas e hirieron a 23 en la escuela de Columbine, en Littleton (Colorado), antes de suicidarse.