Fotografió asesinato de embajador turco y ganó relevante galardón

Puerto La Cruz.- El fotógrafo Burhan Ozbilici fue galardonado con el World Press Photo, en reconocimiento a su labor el pasado 19 de diciembre de 2016, cuando fotografíó el asesinato del entonces embajador de Turquía, Andre Karlov.

Burhan, quien trabaja para Associated Press (AP), estaba ese entonces en la galería de Ankara. Ofrecía un discurso cuando un sujeto - identificado como Mevlut Mert Altintas - disparó al diplomático y grito "no se olviden de Alepo, no se olviden de Siria".

Aunque no fue asignado a la cobertura del evento y se encontraba en una situación peligrosa, el fotógrafo estaba preparado para lo inesperado y capturó la postal.

"El evento se veía rutinario. Era la inauguración de una exhibición de fotografías de Rusia, hasta que un hombre con corbata y traje oscuro sacó un arma. Me quedé estupefacto, pensé que se trataba de una obra de teatro”, contó el fotógrafo hace unas semanas.

Mary Calvert, quien forma parte del jurado, afirmó que fue una decisión muy, muy difícil, pero finalmente sentimos que la foto del año era una imagen explosiva que realmente indica el odio de nuestro tiempo”.